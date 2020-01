Kate Middleton e William non si sono ancora ripresi dall’addio di Harry e Meghan

editato in: da

Kate Middleton, la gonna animalier da 30 euro. E Meghan risponde

Kate Middleton e William devono ancora fare i conti con la realtà della separazione di Harry e Meghan Markle dalla Monarchia inglese.

Secondo l’esperta di Palazzo, Katie Nicholl, l’impatto del Megxit è stato devastante sui Duchi di Cambridge, al punto da doversi ancora riprendere dalla decisione dei Sussex. Anche se Will e Kate hanno cercato di reagire, apparendo in pubblico sorridenti e sicuri di sé.

Infatti, subito dopo il summit a Sandringham dove è stato definito il percorso graduale del distacco dalla Corona di Harry e Meghan, i Duchi di Cambridge hanno messo subito in atto il “new royal order”, affrontando i primi impegni di Corte, dal ricevimento a Buckingham Palace al tour inglese di Lady Middleton a sostegno dei minori.

Secondo la Nicholl, non sarebbe stato facile per William e Kate accettare il gesto dei Sussex: “Penso che la gravità di ciò che è accaduto abbia avuto un impatto enorme sul fratello di Harry e su sua cognata”. Harry e Meghan hanno lasciato i Cambridge “sbigottiti e sbalorditi” e ha spiegato: “Entrambi si stanno ancora riprendendo dalla notizia, venendo a patti con la realtà di questa situazione”.

Intanto, Harry ha raggiunto la moglie e il figlio Archie in Canada. Ma prima di partire è riuscito a ricucire il rapporto con William, come ha rivelato una fonte al Sun: “William e Harry hanno trascorso del tempo insieme in privato, lontano dal Summit ufficiale di Sandringham, lavorando sulla loro relazione e discutendo del loro futuro”. Invece, molto più complicata è la situazione con suo padre Carlo, dove “c’è una mancanza di fiducia” che impedisce ai due di ricongiungersi.

Sicuramente il riavvicinamento di Harry con William e Kate, ha aiutato i Cambridge a ricominciare a svolge i loro doveri di Corte, assumendo su di sé anche alcuni compiti che prima erano appannaggio dei Sussex. Kate, per altro, si è mostrata molto più sicura di sé e non ha fatto rimpiangere la partenza di Meghan.