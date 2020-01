Kate Middleton osa con la minigonna e viene tradita dal vento

editato in: da

Kate Middleton vittima del vento

Kate Middleton ha incantato Londra ma un colpo di vento birichino ha mostrato più del dovuto.

Dopo gli eventi per i 75 anni dalla liberazione di Auschwitz, la Duchessa di Cambridge ha visitato Evelina London Children’s Hospital, di cui è patrona, sfoggiando un completo ultra chic, firmato Dolce & Gabbana, il suo brand italiano preferito. Giacca a doppio petto e mini gonna a campana in tweed bianco e nero, abbinate alle sue amate décolletée di Gianvito Rossi dal tacco largo, un look perfetto che Kate ha già indossato lo scorso febbraio.

Lady Middleton osa dunque con una gonna sopra il ginocchio che porta rigorosamente con delle calze nere pesanti. La scelta però si rivela pericolosa per la Duchessa che resta vittima di un colpo di vento. La moglie di William però è abituata a questi contrattempi inaspettati e prontamente afferra l’orlo della gonna per evitare il peggio, naturalmente senza perdere mai il sorriso.

La visita si svolge con successo. Kate incontra i piccoli pazienti, si presta addirittura a posare per una foto istantanea, scattata da Luke, 10 anni. Lui e sua sorella Savannah, 4 anni, consegnano una corona di carta a forma di cuore, fatta da loro, a Lady Middleton che promette di appenderla nella cameretta di sua figlia Charlotte: “Wow, è così bella. Charlotte la adorerà”.

La Duchessa, presente in quanto patrona anche della National Portrait Gallery ha partecipato a dei laboratori creativi con i bambini ricoverati. Mentre al suo arrivo le è stata presentata Anna-Victoria, una bimba affetta da nanismo, con la quale si è intrattenuta. E fuori programma ha parlato per 15 minuti con i membri dello staff, i pazienti e i loro genitori.

