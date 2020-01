Kate Middleton osa col look anni ’70 e fa dimenticare Meghan Markle

editato in: da

Kate Middleton sorprende col look optical

Kate Middleton riprende la sua attività al servizio della Monarchia dopo il Megexit e riesce a non far sentire la mancanza di Meghan Markle, ritornata da settimane in Canada. Insomma, nessuno la rimpiange più.

Mentre la moglie di Harry si fa fotografare sorridente durante una passeggiata nella natura col figlio Archie e i cani, Lady Middleton è impegnata in un tour di 24 ore attraverso l’Inghilterra per sostenere un programma in difesa dell’infanzia.

Kate opta per un look optical che s’ispira agli anni ’70. E indossa nuovamente in pantaloni. La Duchessa di Cambridge infatti indossa una camicia in seta, dai colori sgargianti e fiocco al collo, della stilista britannica Tabitha Ward (295 sterline). Era dal 2015 che non indossava questo marchio. Lady Middleton la abbina a un paio di pantaloni scuri a gamba larga, firmati Jigsaw, che aveva già portato durante la visita al Henry Fawcett Childrens Centre lo scorso anno.

Dopo l’abito di Zara e il look rosso scintillante, Kate stupisce ancora con un outfit sofisticato e fresco che non ha nulla da invidiare alle mise “moderne” cui ci aveva abituati Meghan prima che rinnegasse la Famiglia Reale.

Il dettaglio bon ton della camicia di Lady Middleton, il nodo al collo, ha un particolare significato. Non solo la moglie di William pare amarlo particolarmente, ma la unisce a Diana che in diverse occasioni lo sfoggiò.

Prima tappa del tour di Kate, che segna l’effettivo inizio del “new royal order”, è Birmingham dove ha incontrato un gruppo di bambini coi quali si è intrattenuta. La Duchessa ha poi presentato le “5 grandi domande” sugli under 5, un sondaggio in cui gli inglesi potranno esprimere il loro punto di vista sulla crescita delle nuove generazioni.

“Come genitore so quanto abbiamo a cuore la salute e la felicità future dei nostri figli. Voglio conoscere i problemi fondamentali che riguardano le famiglie e le comunità per poter concentrare il mio lavoro su dove è maggiormente necessario. Il mio obiettivo è fornire un cambiamento duraturo alle generazioni future”, ha dichiarato Kate.

Lady Middleton visiterà poi London, Cardiff e il 23 gennaio sarà nel Surrey.