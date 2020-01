Kate Middleton si riprende la scena e sfida Meghan con l’abito a 18 euro

editato in: da

Kate Middleton incanta Bradford col look perfetto

Kate Middleton si riprende la scena dopo i giorni concitati del divorzio di Harry e Meghan Markle dalla Corona.

La Duchessa di Cambridge e suo marito William sono tornati in pubblico. E per il primo impegno congiunto del 2020 si sono recati a Bradford nello Yorkshire, per una serie di incontri a testimonianza degli esiti positivi dei progetti che promuovono in realtà diverse del Regno Unito.

Kate, che ha trascorso un compleanno sottotono, ha sfoggiato un look impeccabile, espressione del perfetto mix tra capi griffati e low cost. Lady Middleton ha indossato uno splendido cappotto militare di Alexander McQueen, uno dei suoi brand preferiti. Ma sotto portava un abito bon ton, a scacchi bianchi e neri, con fiocco al collo, di Zara. Il prezzo originario è 88,99 sterline (103 euro circa), ribassato coi saldi a 15,99 sterline (18 euro circa).

Un vero e proprio smacco a Meghan Markle, avvistata a Vancouver in jeans e stivaloni, impegnata a sostenere un gruppo di donne in difficoltà. Lady Middleton dà una lezione di stile alla cognata ribelle, dimostrando che bastano 20 euro per realizzare un look di classe.

L’outfit di Kate si completa con un paio di scarpe in camoscio nero, firmate Gianvito Rossi, la Mayfair bag di Aspinal of London, entrambi riciclati in precedenti impegni, e un paio di orecchini in oro e ceramica verde, già visti durante il tour in Pakistan.

I Duchi e la Duchessa di Cambridge sono apparsi sorridenti, anche se i loro volti tradivano una certa stanchezza dopo quanto accaduto alla Monarchia. La coppia è stata protagonista di una serie di siparietti divertenti. Hanno gustato un milkshake fatto con le loro mani per addolcire almeno i loro palati, si sono prestati a strette di mano e foto e Kate ha abbracciato un giovane sostenitori col quale ha scambiato due chiacchiere.

William ha poi commesso un divertente passo falso. Entrando nel municipio si sbaglia di strada e svolta a sinistra. Lady Middleton appena dietro di lui si accorge dell’errore, attira la sua attenzione e prontamente lo indirizza sulla via giusta, divertendosi un mondo. Evidentemente il Duca di Cambridge ha altro nella testa in questo momento.