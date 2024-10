Kate Middleton, come si vestirà al concerto di Natale: il trucco delle modifiche

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton ha a disposizione centinaia di stilisti e brand che vogliono vestirla. Ma la Principessa del Galles privilegia alcuni marchi di cui si fida particolarmente e che soddisfano il suo gusto, come Alexander McQueen e Jenny Packham o Gianvito Rossi e Jimmy Choo per le calzature.

Kate Middleton, il look al concerto di Natale

Non solo, Kate Middleton modifica spesso i suoi abiti per esigenze di protocollo, riducendo spacchi e scollature o chiudendo buchi, tagli e ovviando a inopportune trasparenze. Piccoli trucchi segreti per sfruttare tra l’altro più volte i suoi outfit, presentandoli sempre come nuovi.

Fonte: Getty Images

È probabile che la Principessa del Galles si avvarrà della stessa tecnica per il suo look al concerto di Natale. La scelta sarà tra uno dei suoi cappotti il cui colore si richiamerà a quelli tipici delle feste. Lo scorso anno ne indossò uno bianco, nel 2021 scelse invece il rosso brillante. E proprio il rosso è una delle tonalità che Kate porta per tutto il mese di dicembre.

Come per la cartolina di Natale, abbiamo degli indizi che ci permettono di anticipare il look che Kate sfoggerà allo spettacolo natalizio. È probabile che quest’anno scelga un cappotto bordeaux che è di tendenza, magari modificando quello del 2022. E in effetti ha scelto il rosso borgogna per la sua prima uscita pubblica dopo la fine della chemioterapia.

Kate Middleton e l’abito modificato del Trooping the Colour

Il 2024 per Kate è stato un anno difficile a causa del cancro. Quando lo scorso giugno partecipò al Trooping the Colour, malgrado si stava sottoponendo a una pesante terapia, decise di riproporre l’abito bianco con inserti blu di Jenny Packham, opportunamente modificato. Questo perché la sua presenza non era certa fino all’ultimo e ha evitato di acquistare un nuovo abito, non sapendo se lo avrebbe potuto indossare.

Fonte: Getty Images

Con piccoli dettagli è riuscita a presentarsi con un look rinnovato. L’abito bianco è stato rivisitato con una cintura a nastro a righe e un fiocco abbinato sulla spalla.

Kate Middleton, l’abito a balze di Alexander McQueen

Ai Bafta del 2017, Kate ha stupito con una versione personalizzata dell’abito jacquard a strati di Alexander McQueen della collezione resort 2016. Costo? 5.942 sterline. La Principessa del Galles fece modificare il busto e le spalline, lasciando scoperte le spalle.

Fonte: Getty Images

Due anni dopo, Kate indossò lo stesso abito a un gala alla National Portrait Gallery, ma questa volta presentava un nuovo corpetto con scollatura quadrata e maniche corte.

Kate Middleton e l’abito di Elie Saab per le nozze di Rajwa di Giordania

Un altro esempio di come la Principessa personalizza i suoi outfit riguarda l’abito di Elie Saab. Per le nozze del Principe ereditario Al-Hussein e Rajwa Al Saif in Giordania, Kate scelse uno splendido vestito della collezione autunno/inverno 2017 di Elie Saab.

Mentre il modello originale prevedeva pannelli trasparenti nel corpetto e nella gonna, Lady Middleton ha optato invece per un tessuto opaco. Questa modifica non ha tolto nulla ai ricami elaborati e alla tonalità fard, che si abbinavano perfettamente al suo incarnato e ai suoi capelli castani.