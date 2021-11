Regina Elisabetta, come sta davvero: le ultime foto da Palazzo

Kate Middleton elegantissima al Remembrance Sunday. E Carlo sostituisce la Regina

La Regina Elisabetta non partecipa a un evento pubblico da quasi un mese. I medici l’hanno messa a riposo assoluto dopo il ricovero in ospedale di una notte, Ma ora da Palazzo arrivano nuove foto che rivelano come sta Sua Maestà.

Regina Elisabetta, le ultime foto da Palazzo

A 95 anni la Regina Elisabetta ha una volontà di ferro e un senso del dovere che le proibisce di riposarsi, anche se a consigliarlo caldamente sono i medici. La Sovrana sembra si stia riprendendo bene e a conferma arriva da Palazzo la notizia che è tornata ai suoi impegni di lavoro. A conferma di ciò sono state pubblicate alcune foto di Elisabetta a colloquio con il Generale Sir Nick Carter, capo del Dipartimento della Difesa.

Le immagini sono confortanti e mostrano Elisabetta in netto miglioramento, rispetto all’ultimo evento pubblico dove è apparsa più affaticata e bisognosa di un bastone per muoversi.

L’incontro tra il Generale e la Regina è avvenuto al Castello di Windsor dove Sua Maestà sta trascorrendo la sua convalescenza. Nelle foto Elisabetta è a colloquio con l’ufficiale. I due stanno in piedi l’una di fronte all’altro e la Sovrana non usa il bastone. Si tratta del primo incontro di persona che Sua Maestà tiene dallo scorso 19 ottobre, dopo il suo ricovero.

Regina Elisabetta, come sta

Elisabetta indossa un allegro abito a fiori gialli e bianchi su sfondo verde prato e un doppio giro di perle al collo. La Regina è apparsa dimagrita ma in buone condizioni di salute.

Carlo parla delle condizioni di salute della Regina

A parlare pubblicamente della salute di Sua Maestà, è stato il Principe Carlo. In viaggio di Stato con Camilla in Giordania ed Egitto ha dichiarato: “La Regina sta bene ma a 95 anni non è facile come una volta. È già difficile a 73″, facendo riferimento al suo recente compleanno (14 novembre).

La Regina a riposo assoluto

Prima di queste foto dal Castello di Windsor, la Regina era apparsa solamente in un video registrato per la COP26, dove ha pronunciato un discorso seduta e sullo sfondo era ben visibile la foto di suo marito Filippo circondato dalle farfalle.

Le condizioni di salute di Elisabetta hanno creato apprensione nei sudditi, da quando ha cancellato un tour in Irlanda del Nord lo scorso ottobre e poi Buckingham Palace ha fatto sapere di un ricovero in ospedale per esami preliminari. Da allora la Regina non è più comparsa a nessun evento pubblico, anche quelli più importanti.

Prima ha cancellato il suo intervento a COP26 e poi ha saltato la cerimonia della Remembrance Sunday, sebbene in un primo momento l’appuntamento doveva segnare il suo ritorno al lavoro e invece vi ha dovuto rinunciare per uno strappo alla schiena e Kate Middleton ha preso il suo posto. A dir la verità la Regina non ha mai smesso di svolgere i propri doveri di Monarca, ma ha ridimensionato la sua agenda, tagliando ogni impegno in presenza, al di fuori del Castello di Windsor. Infatti, per la prima volta in 69 anni di regno, Sua Maestà non ha potuto partecipare all’assemblea nazionale della Chiesa d’Inghilterra, dove è stata sostituita da suo figlio Edoardo.