La Regina Elisabetta annulla il viaggio in Irlanda del Nord: il motivo crea agitazione

La Regina Elisabetta ha cancellato il viaggio in Irlanda del Nord su consiglio dei medici. A 95 anni Sua Maestà necessita di rallentare gli impegni e di riposarsi nei prossimi giorni.

La Regina annulla il viaggio in Irlanda del Nord: il consiglio dei medici

Nel comunicato di Buckingham Palace si legge: “La Regina ha accettato con riluttanza il consiglio medico di riposare nei prossimi giorni. Sua Maestà è di buon umore ed è delusa dal fatto che non potrà più visitare l’Irlanda del Nord , dove avrebbe dovuto presenziare a una serie di impegni tra il 20 e il 21 ottobre”.

Il documento prosegue con parole rassicuranti: “La Regina invia i suoi più calorosi auguri al popolo dell’Irlanda del Nord e non vede l’ora di visitarla in futuro”. Si ritiene che la decisione della Sovrana non sia correlata al Covid.

Sua Maestà ha avuto un fitto programma di impegni nelle ultime settimane, inclusa la partecipazione all’apertura del Parlamento gallese e al ricevimento serale al Castello di Windsor per i delegati della Global Investment Conference. A novembre dovrebbe anche partecipare alla COP26 a Glasgow.

Il fatto che Elisabetta sia stata costretta ad annullare il viaggio su consiglio medico ha allarmato non poco i sudditi nonostante il messaggio rassicurante del Palazzo. Soprattutto dopo la scomparsa di suo marito Filippo lo scorso aprile, le preoccupazioni nei confronti della Regina sono aumentate. D’altro canto, tutta la Famiglia Reale, in primo luogo William e Kate Middleton, sta lavorando per sostenerla e rafforzare la Monarchia, in previsione anche dei festeggiamenti per i suoi 70 anni di regno il prossimo anno.

C’è molta attenzione sulle condizioni di salute della Regina Elisabetta che a 95 anni è in gran forma ma stando ai suoi medici deve evitare di affaticarsi, come invece ha fatto nei giorni scorsi, quando per altro per la prima volta è stata vista camminare col bastone. La Sovrana deve riguardarsi maggiormente, per questo motivo i medici le hanno proibito di bere alcolici se non in occasioni speciali, una rinuncia molto pesante per Sua Maestà, abituata da sempre al suo gin quotidiano.

La Regina rifiuta il premio “anziana dell’anno”

D’altro canto, Elisabetta non ha intenzione di andare in pensione anticipata né si sente anziana. Non a caso, ha rifiutato il premio, offertole dalla rivista Oldie, “Anziana dell’anno“, riconoscimento che ogni anno viene assegnato a chi ha raggiunto l’età della pensione e si è distinto nella sfera pubblica. La Regina ha educatamente declinato l’onorificenza tramite uno dei suoi segretari: “Sua Maestà crede che si abbia l’età che ci si sente di avere. Di conseguenza la regina non considera di raggiungere i criteri rilevanti per accettare il premio e spera che troviate un destinatario più meritevole”.

Malgrado la Regina abbia annullato il viaggio in Irlanda del Nord, ha confermato tutti gli altri impegni previsti nella sua agenda. Elisabetta lo scorso anno ha presenziato a 136 impegni online e di persona. Meglio di lei hanno fatto solo Carlo con 146 eventi e la Principessa Anna, 148.