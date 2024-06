Re Carlo, ultime notizie. Camilla al Royal Ascot si lascia troppo andare, smorfie imbarazzanti

Camilla in bianco con maxi cappello arriva al Royal Ascot con Carlo. Ma non si trattiene: le sue smorfie sono ridicole e imbarazzanti

Re Carlo è tornato al Royal Ascot. Il Sovrano sembra incontenibile ed euforico in questi giorni, malgrado sua moglie Camilla cerchi di tenerlo a freno, anche in considerazione del fatto che deve riguardarsi per il cancro. In ogni caso, alla gara ippica anche la Regina consorte deve cercare di trattenersi. Infatti, presa dalla corsa dei cavalli si è lasciata andare a una serie di espressioni davvero imbarazzanti che senz’altro saranno trasformate in meme.

Fonte: IPA

Carlo torna al Royal Ascot con Camilla

Carlo e Camilla hanno inaugurato il Royal Ascot, lei presentandosi con un outfit blu elettrico e lui con un gilet giallo. Poi il Re, al secondo giorno di gare, si è preso una pausa forzata per i trattamenti contro il cancro e si è fatto sostituire da suo figlio William che ha incontrato all’ippodromo la suocera Carole Middleton. Ma la Regina non ha perso un colpo.

A Sua Maestà è bastato un giorno per riprendersi ed eccolo arrivare in carrozza tutto pimpante con la sua dolce metà. Carlo indossa un completo chiaro con panciotto celeste, mentre Camilla arriva in bianco. La Regina dunque opta per un look total white che brilla al sole, d’altro canto tutte le lady che frequentano il Royal Ascot o indossano i fiori o si vestono di bianco.

Camilla, la spilla con smeraldo gigante

Ma la Regina è la Regina e deve superarle tutte. Quindi Camilla sfoggia un soprabito finemente ricavato su cui appunta una spilla formata da uno smeraldo gigantesco, circondato da diamanti, che non si può non notare per dimensione e per colore. Altro dettaglio esagerato è il cappello che Queen Camilla sceglie maxi in tutti i sensi, in altezza, larghezza e in decorazioni, infatti spiccano giganteschi fiori. Ovviamente il copricapo è bianco e i suoi capelli giallo paglia si confondono.

Fonte: IPA

Ma il meglio deve venire quando le Loro Maestà si siedono sugli spalti per godersi le corse dei cavalli. Come è noto, sia Carlo che Camilla sono dei grandi appassionati di ippica. Il Re ha preso tutto da sua mamma Elisabetta che solo negli ultimi anni della sua vita aveva smesso di cavalcare. La Regina inoltre possedeva dei purosangue e adorava il Royal Ascot.

Camilla e le facce imbarazzanti

Ma anche l’attuale Sovrana ama andare a cavallo e segue con entusiasmo le corse. Ogni anno lei e Carlo all’ippodromo scommettono, sborsando anche notevoli cifre, specialmente se in gara c’è un loro cavallo.

Fonte: IPA

Così al terzo giorno di gara Camilla segue con apprensione gli sviluppi della corsa e dalla tribuna d’onore non riesce a trattenersi. Le sue espressioni di stupore sono così buffe da essere quasi imbarazzanti. Elisabetta II non si sarebbe mai lasciata coinvolgere così tanto. Carlo, dal canto suo, fa anche lui fatica a trattenersi, ma gli riesce meglio. Anche se, pure lui, gli scorsi anni è stato vittima dell’obiettivo dei fotografi mentre seguiva le corse al Royal Ascot.

Fonte: IPA

Camilla comunque è uno spasso, riesce a storcere la bocca in un modo unico. Di certo le sue facce diventeranno un meme, anche se difficilmente circolerà in Gran Bretagna.