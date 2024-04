Carlo ha il cancro, condizioni di salute del Re. Esce da Palazzo e la folla lo assale

Carlo è tornato a Londra e la folla lo ha acclamato. Il cancro, paradossalmente, lo ha avvicinato ai sudditi che hanno visto nel loro Re una persona come loro. Intanto le notizie che arrivano da fonti vicine a Palazzo sono confortanti. Sua Maestà risponde bene alle cure.

Carlo e Camilla tornano al lavoro

Carlo e Camilla sono tornati dal loro breve viaggio in Scozia dove si erano recati per una sorta di luna di miele in occasione del loro anniversario di nozze, lo scorso 9 aprile. Il Re e la Regina si sono recati subito a Clarence House nella loro abitazione londinese, per riprendere i consueti impegni di Corte.

Anche Carlo, malgrado il cancro, non ha mai smesso di lavorare. Infatti, per quanto dallo scorso gennaio non partecipi più a grandi eventi esterni al Palazzo, continua a ricevere il primo ministro e ha avuto diversi incontri con diplomatici e altri rappresentanti politici.

Così, il Re e la Regina sono usciti separatamente da Clarence House, ognuno per far fronte ai suoi appuntamenti. Camilla è apparsa raggiante e riposata mentre si recava a Buckingham Palace dove ha ricevuto alcuni rappresentanti dell’organizzazione benefica SafeLives che si occupa dei giovani. La Sovrana li ha ospitati nella sala della musica per conoscere i nuovi progetti in corso. Camilla in particolare è molto interessata alla questione della violenza domestica, incoraggiando le donne a denunciare situazioni pericolose e invitandole a cercare aiuto presso enti e associazioni di assistenza.

Carlo travolto dalla folla

Anche Carlo ha lasciato la residenza regale e mentre raggiungeva la sua Bentley, è stato letteralmente travolto dall’entusiasmo della folla, incredula di trovarsi di fronte al Re. Dal canto suo, il Sovrano è stato davvero felice dell’accoglienza ricevuta, tanto da avvicinarsi alle persone per stringere loro le mani e scambiare qualche parola, una mossa non programmata che ha colto di sorpresa sia la gente che lo staff addetto alla sicurezza del Re.

Carlo ha sempre amato il contatto coi sudditi. Anche se il rapporto con loro non è sempre stato lineare. Certo, molto ha pesato il modo in cui è andato a finire il suo matrimonio con Diana. E tanti non gli hanno mai perdonato il triangolo con Camilla. Poi quando è diventato Re, il confronto con sua madre Elisabetta II era inevitabile. E diverse sono state le contestazioni, persino con lancio di uova.

Ma la sua malattia sembra avere cambiato le cose. Infatti, la relazione con le persone è migliorata. Probabilmente perché hanno visto in lui non solo il Re, ma un uomo che, per altro sta affrontando una dura prova, qual è appunto un cancro.

Carlo risponde alle cure

Per altro, Carlo sembra rispondere bene alle cure. Si sente sempre meglio e più forte, tanto da voler intensificare il lavoro. E questo fa ben sperare per il viaggio in Australia, pianificato per il prossimo ottobre, cui Sua Maestà non vuole rinunciare, anche perché in gioco c’è la tenuta del Commonwealth.