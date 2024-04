Carlo ha il cancro, condizioni di salute del Re. Fuga in Scozia, spunta il piano abdicazione

Carlo e Camilla fuggono a Balmoral in Scozia per una breve luna di miele. E rispunta il piano abdicazione in favore di William che è terrorizzato

Carlo e Camilla hanno preso un aereo, destinazione Aberdeen, in Scozia. Le Loro Maestà sono fuggite nelle Highlands per godersi qualche giorno di riposo in occasione del loro anniversario di matrimonio. Una sorta di piccola luna di miele per dimenticare i soliti problemi e soprattutto le preoccupazioni dovute al cancro che ha colpito il Re. Ma intanto riprendono i rumors su una possibile abdicazione di Carlo a favore di suo figlio William.

Carlo, fuga d’amore con Camilla in Scozia

Anche la abituale vacanza in Scozia che Carlo e Camilla si prendono tutti gli anni ad aprile, in occasione dell’anniversario di matrimonio, suscita preoccupazione in questo clima di incertezza per la Monarchia. I Sovrani trascorrono sempre qualche giorno nella tenuta di Balmoral, che per la prima volta quest’estate apre i battenti al pubblico. Nessuno fino ad ora aveva avuto da ridire, nemmeno lo scorso anno quando mancava un mese all’incoronazione.

È evidente però che le cose sono cambiate, che il tumore del Re ha indebolito l’immagine della Corona e che ogni minimo gesto che Carlo fa è interpretato come segnale positivo o negativo per il futuro del suo regno e in generale della Monarchia. Così, anche un innocente viaggio a Balmoral, la meta preferita del Re, ma anche della sua defunta madre, la Regina Elisabetta, per rilassarsi, viene letto come la necessità di un Re stremato di riposarsi. Cosa che evidentemente non ha fondamento.

Carlo e il piano di abdicazione

Ma così è. La situazione è talmente delicata che la fuga romantica di Carlo e Camilla in Scozia ha riportato a galla le voci secondo le quali Carlo avrebbe intenzione di abdicare quanto prima in favore di William. In pratica, lo danno come cosa fatta, si tratta solo di aspettare i tempi tecnici che servono per allestire la duplice cerimonia di rinuncia e di incoronazione.

Ad essere certa che Carlo lascerà presto il trono è la giornalista Tina Brown che sostiene che William diventerà Re prima del previsto, perché Carlo rinuncerà alla Corona a suo favore, come ha fatto la Regina Margherita di Danimarca per il figlio Federico. Anche se lì le motivazioni che hanno spinto la Sovrana a cedere il trono sono altre.

Stando alla giornalista, William non sarebbe felice all’idea di assumersi un tale onore prima del tempo. “Questa possibilità, mi è stato detto, suscita grande preoccupazione in loro”, riferendosi al Principe del Galles e a sua moglie Kate Middleton, perché la successione avverrebbe proprio mentre anche la Principessa sta lottando contro il tumore.

William sarebbe addirittura terrorizzato all’idea di diventare Re in questo momento. D’altro canto, da parte di Buckingham Palace non è mai stata paventata una possibilità del genere. Anzi, al contrario, insider vicini a Carlo sostengono che Sua Maestà non vede l’ora di tornare al lavoro e non vuole nemmeno rinunciare al suo viaggio da Re in Australia e Nuova Zelanda.