Rania di Giordania superlativa: il look metal affossa Camilla

Rania di Giordania, caftano e pantaloni cropped: look da 5.650 euro

Rania di Giordania e suo marito Abdullah II hanno accolto il Principe Carlo e Camilla al loro arrivo ad Amman per un tour ufficiale di 4 giorni, tra la Giordania e l’Egitto. Si tratta del primo viaggio di Stato internazionale da quando è scoppiata la pandemia.

Rania di Giordania mette in ombra Camilla

Rania di Giordania è semplicemente splendida e brilla con un look chiaro dai riverberi metallizzati, sofisticato come solo lei sa crearli. Al suo cospetto nessuna regge il confronto. E nonostante sia sua ospite, Camilla con il suo abitino a fiorellini non entra nemmeno in competizione.

Rania di Giordania, il look metallizzato

Rania indossa un cappotto bianco, svasato, chiuso da tre bottoni. Lo stilista è ignoto ma sui social circolano rumors che lo attribuiscono a Catherine Walker, uno dei brand preferiti da Kate Middleton che adora i capispalla strutturati e bon ton. Sotto il cappotto è visibile un top bianco con scollo a V che riprende la forma del soprabito, decorato con dei forellini.

Vero punto di forza dell’outfit di Rania di Giordania sono gli accessori metallizzati e griffati: la cintura d’oro che segna il punto vita e crea l’effetto snellente, delle magnifiche décolletée dal tacco sottile, a fantasia, di Dior e la borsa metallizzata con catena di Luois Vuitton. A impreziosire ulteriormente il look un paio di orecchini a doppio triangolo in oro giallo e diamanti, di Stephen Webster.

La prima tappa del viaggio di Carlo e Camilla, in rappresentanza del Regno Unito, ha voluto rinforzare i legami con il Re di Giordania. Re Abdullah e il Principe hanno parlato della recente COP26 e insieme alle mogli hanno posato per le foto ufficiali con le bandiere di entrambi i Paesi.

Rania di Giordania e Camilla in auto come Thelma e Louise

Carlo e Camilla hanno visitato il luogo in cui è stato battezzato Gesù e la Duchessa di Cornovaglia ha toccato l’acqua sacra del Giordano. Ma ha anche avuto il tempo di fare un giro in auto assieme a Rania di Giordania, al volante della sua Tesla.

La Duchessa e la Regina, come Thelma e Louise, si sono buttate nel traffico cittadino per raggiungere il Family and Children Centre (QRFCC) dove hanno incontrato un gruppo di adolescenti e partecipato ad alcune attività con loro.