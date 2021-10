Rania di Giordania si supera, il look trasgressivo da 5.650 euro

Rania di Giordania, caftano e pantaloni cropped: look da 5.650 euro

Rania di Giordania è ineguagliabile, ancora una volta il suo look raggiunge un livello di fascino così elevato che è impossibile da superare. La Regina punta su un caftano blu intenso, firmato Loewe, da 1.800 euro e non sbaglia.

Rania di Giordania ci aveva insegnato come portare i jeans con eleganza durante la sua visita allo showroom di Turquoise Mountain Jordan, dove aveva indossato un modello Seventies, abbinandolo a décolletée dal tacco sottile e a una borsa etnica di Jimmy Choo.

Rania di Giordania, caftano e pantaloni cropped

Ora, Sua Maestà cambia stile e si presenta con un outfit decisamente più sofisticato. L’occasione è l’inaugurazione della 24a edizione della mostra Jordan River Designs Handicrafts che espone oggetti realizzati a mano dalle donne delle comunità locali. Le foto dell’evento sono state condivise sul profilo Instagram di Rania di Giordania.

Rania di Giordania si presenta all’appuntamento con una mise nuovissima che gioca coi volumi. Pezzo forte del look è sicuramente la giacca-caftano, blu elettrico, con orlo asimmetrico – corta davanti e lunga dietro – maniche lunghe, collo alto che si conclude in una sciarpa drappeggiata. Il capo, una novità di stagione, è firmato Loewe ed è disponibile al prezzo di 1.800 euro.

La Regina lo abbina a un paio di pantaloni bianchi, dello stesso brand spagnolo, realizzati in nappa di agnello, con elastico in vita e in stile cropped, quindi lunghi sopra le caviglie e molto voluminosi. In particolare, il modello scelto da Rania colpisce proprio per l’ampiezza esagerata. Costo? 2.200 euro.

Rania di Giordania, le scarpe trasgressive

Assolutamente ricercati gli accessori, a iniziare dalla borsa giallo lime che crea un forte contrasto con il resto del look. La borsa a tracolla è firmata ancora una volta Loewe, ed è l’iconico modello Flamenco presentato però nell’innovativo colore fluo (1.650 euro circa). Infine, Rania calza delle splendide décolletée, in raso bluette, di Dior, con tacco trasgressivo, trasparente, dall’effetto sfumato.

Rania di Giordania, il confronto con Kate Middleton e Letizia di Spagna

Dunque, Rania di Giordania, che recentemente ha posato con le figlie in un tenerissimo scatto pubblicato su Instagram, si contente lo scettro della reale più elegante. Dopo i mesi in lockdown, le teste coronate sembrano darsi battaglia a colpi di look. Oltre ai magnifici abita da sera, Kate Middleton si è presentata a un evento londinese con un favoloso look total red, mentre Letizia di Spagna ha lasciato senza fiato con la gonna in broccato verde che sembrava un’opera d’arte.