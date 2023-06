Letizia di Spagna e Rania di Giordania: il bacio tra Regine e i look da favola

Fonte: Getty Images Letizia di Spagna, look romantico ispirato a Rania di Giordania

Rania di Giordania e suo marito Abdullah sono volati a Madrid per un viaggio di Stato. Il primo appuntamento per la Regina di Amman è con Letizia di Spagna. L’incontro fatale tra le due Sovrane è lasciato tutti senza fiato e il loro bacio ha incantato.

Rania di Giordania, viaggio di Stato in Spagna

Rania di Giordania è stata protagonista delle scene in questi ultimi mesi, anche grazie ai due spettacolari matrimoni di sua figlia Iman e di suo figlio Hussein, Principe ereditario, con Rajwa che si avvia a stregare il mondo come sua suocera. La Regina hashemita fa ancora parlare di sé grazie a questo tour ufficiale a Madrid dove ha incontrato Letizia di Spagna, considerata quasi la sua gemella. La somiglianza tra le due Regine è stata notata già tempo fa, ma lo stile di entrambe è molto diverso.

L’occasione che ha riunito nuovamente Rania e Letizia (dopo l’incoronazione di Re Carlo) è stata alle National Heritage Workshop Schools e Employment Workshops con cui la Sovrana di Giordania ha iniziato il suo tour spagnolo che la porterà anche a Cordoba.

Rania di Giordania e Letizia di Spagna, il bacio tra Regine

A presentarsi per prima all’appuntamento è stata la Reina che ha aspettato per qualche minuto la sua ospite. Appena arrivata, Rania ha salutato calorosamente Letizia con lo scambio affettuoso di baci sulla guancia che dimostra un’alta confidenza tra le due donne che tra l’altro si sono abbracciate per le foto ufficiali. Senza contare lo scambio di battute molto fitto appena si sono viste, quasi come se fossero delle buone amiche. E forse lo sono.

Malgrado la grande intimità, le due Regine si sono presentate all’incontro con due look da favola, ma molto diversi, che rispecchiano perfettamente il loro stile. Entrambe considerate delle icone della moda, Rania e Letizia hanno gusti differenti anche se non antitetici, di sicuro molto rispettosi delle tradizioni del loro Paese. Ad esempio la Reina si veste spesso di rosso, colore per eccellenza della Spagna e opta non dirado per smanicati e cut out a volte molto discutibili, a segno del suo gusto grintoso e originale.

Rania di Giordania, castigata in Dior

Rania ama più i colori naturali anche se l’abbiamo vista indossare il prugna, il blu elettrico, ma sempre colori molto profondi che richiamano le tonalità della sua terra. Gli abiti sono eterei, specialmente quando si tratta di eventi di rappresentanza, volumi morbidi, a volte maxi, tranne per l’outfit dell’incoronazione di Carlo, non proprio riusciti. E poi per Rania gli accessori sono fondamentali e preziosi, dalle cinture-gioiello alle borse personalizzate.

Per la visita di Madrid, la Regina di Giordania ha quindi scelto un abito nero, accollato e con maniche lunghe, decorato sulla vita con farfalle stilizzate. Il capo appartiene alla collezione resort 2024 di Dior, brand molto spesso da lei indossato, anche per le nozze di Iman. Ai piedi le décolleté a righe bordeaux e rosa, di Manolo Blahnik abbinate alla 3Baquette rosa di Fendi.

Letizia di Spagna, il tubino sbracciato di Diego Estrada

L’outfit di Donna Letizia invece è un tripudio di colori. In seta Jacquard a stampa floreale rossa, rosa e celeste, il tubino sbracciato che esalta le braccia muscolose della Reina è di Diego Estrada. Ai piedi la Regina indossa delle slingbacks fucsia di Carolina Herrera. Molto belli gli orecchini formati da tante stelline in brillanti, creati da Gold&Roses, costano 1.565 euro.