Rania di Giordania, il look rosa scintillante è il simbolo dell’eleganza italiana

Fonte: IPA Rania di Giordania, i due look meravigliosi che ci hanno fatto sognare

Abito rosa di pizzo e sorriso capace di togliere il fiato: Rania di Giordania ha scelto l’Italia per il look che ha sfoggiato in occasione della cerimonia di laurea all’International Academy, istituto che ha fondato nel 2004. La nuova uscita della Sovrana arriva a pochi giorni dal magnifico matrimonio del Principe Hussein con Rajwa, il secondo in un anno per la corte hashemita, impegnata in una lunghissima serie di impegni.

Rania di Giordania, nell’abito rosa c’è un po’ d’Italia

La Regina ha davvero un gusto impeccabile. L’abito rosa di pizzo con orlo a balze, firmato Dolce&Gabbana, è stato impreziosito da una cintura sottile stretta in vita, color argento con chiusura oro, e da un paio di décolleté – ancora in oro rosa – di Dior. A completare il look, fresco e decisamente estivo, è stata la tote bag Sicily, dello stesso brand.

Non è un caso che Rania di Giordania abbia deciso di indossare proprio un abito di questo brand. È diventato infatti molto di moda tra i Reali, insieme a Johanna Ortiz, Elie Saab e proprio Dior, che lei ha scelto per le scarpe. La lunghezza midi poi lo rende perfetto per tutte le cerimonie estive, nonostante le maniche lunghe – ma leggere – che danno un tocco chic all’intero abito.

I gioielli che hanno accompagnato il look sono eleganti ma originali. Risalta l’anello rosa 1919 del designer libanese Ralph Masri. Rania ha poi portato i capelli sciolti, con le solite mèches, mantenendo un trucco naturale che si è rivelato perfetto per quest’occasione. Nella sua lettera aperta alla scuola, la Regina ha scritto: “Ho proposto una missione audace e ottimista: instillare un amore per l’apprendimento per tutta la vita nei suoi studenti e armarli con la curiosità, la compassione, e la fiducia per diventare i leader di domani. Volevamo promuovere una nuova generazione di cittadini globali, capaci di promuovere il cambiamento senza mai perdere di vista le proprie radici”.

La cerimonia dopo il diploma di Hashem

Un calendario fittissimo, quello di Rania di Giordania, che ha recentemente presenziato al diploma del minore dei suoi figli – Hashem – insieme a Re Abdullah. La Regina ha celebrato il grande successo e traguardo di suo figlio insieme a tutta la famiglia. Erano infatti presenti anche gli altri figli Iman e suo marito Jameel Alexander Thermiotis, insieme alla principessa Salma e al principe ereditario Hussein. Il giovanissimo Principe si è distinto per il suo profitto alla King’s Academy, un collegio a Madaba. L’istruzione è importantissima per i Reali di Giordania: non a caso, proprio lei ha fondato l’International Academy.

“Oggi un altro momento di orgoglio per la famiglia al diploma di scuola superiore di Hashem” – ha scritto – “Ragazzi, possiamo rallentare un po’? Questa mamma ha bisogno di riprendere fiato!”, ha concluso divertita, riferendosi ai tanti impegni ai quali ha presenziato negli ultimi tempi, in cui è compresa persino l’Incoronazione di Carlo III del 6 maggio.

La famiglia viene inoltre da un altro grandissimo evento: il matrimonio di suo figlio Hussein, che ha sposato la splendida Rajwa Al Saif il 1° giugno 2023. La cerimonia è stato in perfetto stile hashemita, e come poteva essere diversamente: queste nozze ci hanno riportato indietro di 30 anni, quando a dire Sì era stata proprio mamma Rania.