Matrimonio Hussein di Giordania e Rajwa: la sposa incanta con l’abito da sogno

Paese in festa per il matrimonio di Hussein e Rajwa di Giordania: l’erede al trono ha giurato amore eterno alla sua bellissima fidanzata nel giardino del palazzo Zahran ad Amman, luogo in cui anche i genitori dello sposo, Abdullah II e Rania di Giordania, hanno pronunciato il fatidico sì nel 1993. Un anno speciale per la Famiglia Reale e per la Regina, che lo scorso marzo ha partecipato alle nozze della figlia Iman.

Rajwa Al Saif sposa splendida: l’abito drappeggiato con scollo asimmetrico

Il Principe Hussein e Rajwa Al Saif sono marito e moglie: l’1 giugno si sono celebrate le nozze più attese in Giordania, a trent’anni esatti dal matrimonio di Abdullah e Rania. Un’occasione speciale per la Famiglia Reale, dopo le nozze lo scorso marzo della secondogenita Iman.

Location del Royal Wedding lo Zahran Palace di Amman, lo stesso in cui si sposarono i genitori dello sposo nel 1993. Una cerimonia splendida per la coppia, che nell’agosto dello scorso anno aveva annunciato il fidanzamento ufficiale.

C’era grande attesa per l’abito della futura Regina di Giordania e le aspettative non sono state deluse: a differenza della cognata, che per le sue nozze aveva scelto un abito Dior dalle linee essenziali e ricami in pizzo, Rajwa ha optato per uno splendido vestito firmato da Elie Saab, celebre stilista libanese.

Per lei un abito bianco con scollo asimmetrico e drappeggiato, a maniche lunghe, aderentissimo e con uno strascico spettacolare, con applicazioni floreali riprese anche dal velo. La Principessa ha poi scelto delle décolleté basse a punta, senza tacco, un piccolo bouquet essenziale, con piccole bianche.

Preziosissimi poi i gioielli: una tiara e degli orecchini di diamanti a cascata, che compensano l’assenza di un collier, scelta che ha messo in risalto lo scollo particolare del suo vestito da sposa. Un’alternativa sicuramente più originale per Rajwa Al Saif rispetto a Iman, che aveva preferito la semplicità e la tradizione.

Rania di Giordania stupisce in nero: la scelta

Rania di Giordania non poteva che essere elegantissima per il matrimonio del suo primogenito: se per la festa dell’henné di Rajwa l’avevamo vista con uno splendido abito celeste ricamato in argento, per le nozze del figlio Hussein ha optato per un colore scuro ma ugualmente chic.

Mentre per le nozze della figlia Iman aveva puntato sul rosa cipria, con un abito Dior plissettato e sobrio con una borsa personalizzata con una scritta in arabo, questa volta ha preferito il nero: l’abito è firmato sempre dalla maison francese, un modello della collezione Haute Couture autunno/inverno 2022.

Il vestito, dalla gonna scampanata, ha il bustier arricchito da alcuni dettagli in pizzo bianco sulle maniche, sulla schiena e sul colletto. Una scelta ben precisa quella della Regina che con il suo abito ha voluto omaggiare il suo paese: il nero infatti è presente nella bandiera della Giordania e rappresenta la dinastia degli Abbasisi.

Da sempre icona di stile, Rania di Giordania ha completato il suo look con una clutch scintillante bianca, in contrasto con l’abito: il raccolto chic ed elegante ha messo in risalto gli orecchini pendenti in diamanti.