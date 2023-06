Le spose reali vestono Elie Saab

La domanda più ricorrente quando viene annunciato un royal wedding è sempre la stessa: quale brand indosserà la sposa? Negli ultimi anni ben quattro spose reali hanno scelto Elie Saab.

Rajwa di Giordania

L’ultima in ordine di tempo è stata Rajwa Al Saif, oggi principessa di Giordania, che ha sposato l’erede al trono Hussein. Il royal wedding più importante del 2023, celebrato nella capitale giordana Amman, si è distinto per la grande eleganza di tutte le principesse e le regine, compresa ovviamente la sposa. Le aspettative sull’abito di Rajwa erano molto alte data la classe e l’eleganza della suocera Rania di Giordania e lei non ha deluso, presentandosi all’appuntamento in abito bianco a maniche lunghe al braccio del fratello minore dello sposo, il principe Hashim.

Fonte: Getty Images

Un abito simile a quello di Rania

In molti sul web hanno notato che lo splendido abito avorio della ventinovenne, firmato dallo stilista libanese Elie Saab, ricorda molto il vestito dorato indossato da Rania nel 2001, durante una visita a Londra. Creato sempre da Saab, il vestito della regina giordana le faceva risaltare le spalle e aveva uno scollo simile a quello presente nell’abito della sposa. Entrambi gli abiti erano aderenti e seguivano la sinuosità della figura.

Fonte: Getty Images

L’outfit della sposa era molto femminile: un maestoso tubino con una scollatura asimmetrica, un corpetto drappeggiato e una gonna lunga e stretta con uno strascico decorato molto lungo la cui imponenza era leggermente ridimensionata dal fatto che Rajwa indossava scarpe basse, forse per non superare il marito in altezza.

La scelta dello stilista

Da tempo si ipotizzava che la neo-principessa avrebbe scelto uno stilista della nativa Arabia Saudita o della Giordania come gesto simbolico, anche se era tutt’altro che scontato dato che la principessa Iman, la nuova cognata di Rajwa e sorella dello sposo, ha scelto un abito Dior per il suo matrimonio con Jameel Alexander Thermiótis celebrato a marzo.

Due abiti per il giorno del sì

Dopo la cerimonia tradizionale a cui hanno partecipato circa 140 ospiti, in serata tutti gli invitati si sono uniti agli sposi per il banchetto e Rajwa ha sostituito l’abito di Elie Saab con un secondo vestito, questa volta Made in Italy: un capo personalizzato di Dolce & Gabbana. Ha aggiunto guanti lunghi bianchi e ha raccolto i capelli in una sofisticata pettinatura indossando sempre il diadema nuziale.

Fonte: IPA

Kate Middleton in Elie Saab

Elie Saab è stato scelto anche dalla Principessa di Galles, che per presenziare alla cerimonia ha indossato un abito color rosa cipria, con ricami sul corpetto e a maniche lunghe come vuole la tradizione musulmana di coprire le braccia.

Rania di Giordania in Elie Saab

Rania, già affezionata cliente di Saab, ha scelto di indossarne una creazione personalizzata durante il banchetto di nozze, dando in pratica il cambio alla nuora sul brand: Rajwa lo ha scelto per la cerimonia e Rania per il ricevimento.

Fonte: IPA

Le tre spose del Lussemburgo in Elie Saab

Elie Saab non affascina solo le principesse d’Oriente ma anche quelle d’Occidente, in modo particolare del Lussemburgo. Tre di loro hanno scelto il brand libanese per il giorno del loro sì.

Stéphanie di Lussemburgo

Per il matrimonio con il futuro granduca di Lussemburgo Guillaume nel 2012, la contessa belga Stéphanie de Lannoy indossava un abito Elie Saab in pizzo color avorio, ricamato con fili d’argento, maniche a tre quarti, strascico di quattro metri e un velo in tulle di seta color avorio come il vestito.

Fonte: Getty Images

Claire di Lussemburgo

Così la cognata Claire Lademacher, per il matrimonio religioso con il principe Félix di Lussemburgo nel 2013, ha indossato un abito da sogno di seta bianca a maniche lunghe con raffinati ricami in pizzo firmato appunto Elie Saab. A rendere ancora più regale l’abito ha contribuito lo strascico, lungo ben tre metri.

Fonte: Getty Images

Alexandra di Lussemburgo

Pochi mesi fa è stato il momento di Alexandra di Lussemburgo, unica figlia femmina dei granduchi, che per le nozze con Nicholas Bagory ha sfoggiato un abito Elie Saab di raso caratterizzato da un tessuto drappeggiato incrociato sul corpetto e sulla vita, mentre la gonna aveva una classica e morbida linea ad A. La sposa ha aggiunto un velo di tulle ricamato e una tiara di diamanti della collezione di famiglia.

Fonte: Getty Images

Elie Saab

Elie Saab è un marchio di prêt-à-porter, haute couture e abiti da sposa, fondato dall’omonimo designer libanese che a nove anni confezionava abiti per la sorella e le donne del suo quartiere e nel 1982, a neppure vent’anni, aprì il primo atelier di alta moda a Beirut, sua città natale. Da lì si è fatto conoscere in tutto il mondo con i suoi vestiti da sogno che valorizzano in modo esponenziale le forme femminili, disegnando abiti da sposa e da cerimonia per le famiglie reali arabe, per le celebrities hollywoodiane e per i personaggi del jet-set internazionale. Nel 1999 creò l’abito indossato da Rania per il giorno dell’incoronazione e dal 2000 ha iniziato a sfilare a Parigi con le sue collezioni da favola.

Fonte: Getty Images

Il brand

I modelli di Elie Saab sono rinomati per la loro eleganza senza tempo e la cura nei dettagli, che li hanno resi una scelta diffusa tra le spose reali. Grande influenza per i modelli hanno le origini libanesi del designer, poiché in Libano la moda riflette la vita, l’arte, la storia e la cultura. Il suo tocco negli abiti da sposa è visibile nel modo in cui fonde modelli tradizionali con tessuti e abbellimenti moderni per creare un look classico e contemporaneo allo stesso tempo.

Fonte: Getty Images

Uno degli aspetti chiave che contraddistingue il marchio Elie Saab è l’attenzione del designer ai dettagli. È noto per il suo approccio meticoloso al design, che prevede la cucitura e la bordatura a mano di ogni capo per garantire la massima qualità. Questa dedizione all’artigianato ha reso il suo marchio sinonimo di lusso e alta moda.

L’evoluzione stilistica

A distanza di dieci anni è possibile notare l’evoluzione fatta dallo stilista nella creazione degli abiti: mentre per Stéphanie e Claire il pizzo dominava i vestiti da sposa, in quelli di Alexandra e Rajwa è il drappeggio il punto centrale attorno al quale si sviluppa l’abito.

Fonte: Getty Images

Elie Saab e spose reali sono un connubio vincente che non delude le alte aspettative di un royal wedding. Vedremo in futuro se il couturier libanese ammalierà altre spose coronate che indosseranno creazioni da sogno per impalmare i loro principi azzurri e non.