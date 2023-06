Nozze Hussein-Rajwa, Kate abbaglia tutti al Ricevimento: abito da mille e una notte

Fonte: IPA Matrimonio Hussein e Rajwa come William e Kate: storie d’amore legate

Al matrimonio del Principe Al Hussein di Giordania e di Rajwa Al Saif, che si è tenuto il 1 giugno, non potevano mancare anche Kate Middleton e il Principe William. Fino all’ultimo si è temuto un loro forfait, ma in realtà la presenza dei Reali non è stata anticipata solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza, nonostante la grande incognita su Kate. Proprio lei ha stupito con un cambio d’abito da mille e una notte per il ricevimento, dopo aver indossato un abito rosa cipria di Elie Saab per la cerimonia.

Kate Middleton, il look al Ricevimento delle nozze Hussein-Rajwa

Alle nozze del figlio di Rania di Giordania e di Re Abd Allah II, presenti i Reali al gran completo. Sì, perché oltre a Kate Middleton e al Principe William, hanno scelto di partecipare Beatrice con Edoardo Mapelli Mozzi e non solo. Anche Carole, Pippa e James Middleton, secondo alcuni insider, si sono uniti ai Principi del Galles per festeggiare il grande giorno del Principe Al Hussein di Giordania e di Rajwa Al Saif.

Fonte: IPA

Kate Middleton ha stupito e abbagliato tutti con un cambio look davvero incantevole. Per la cerimonia, infatti, ha optato per un elegantissimo abito rosa cipria di Elie Saab, lo stesso brand dell’abito della sposa. Per il ricevimento, invece, ha indossato sempre un vestito rosa super luccicante, come una vera Principessa. Il dettaglio toccante? La splendida tiara Lover’s Knot.

Al sontuoso banchetto del matrimonio Reale dell’anno, a cui hanno preso parte 1700 ospiti, la Principessa del Galles è stata impeccabile come sempre. L’abito rosa impreziosito è un magnifico modello che ha slanciato la sua figura, e la tiara Lover’s Knot, il famosissimo copricapo tempestato di diamanti e perle realizzato nel 1914, era il preferito di Lady Diana.

Il dettaglio toccante del look di Kate Middleton

Al Palazzo Al Husseiniya sono rimasti tutti senza fiato per il look di Kate Middleton, che non sbaglia quasi mai, in nessuna occasione. L’abito rosa scintillante, firmato Jenny Packham, è stato abbinato agli orecchini luccicanti, a una pochette rosa e alla tiara Lover’s Knot, vero e proprio omaggio a Diana.

Fonte: IPA

A regalare la tiara a Lady Diana è stata la Regina Elisabetta come dono di nozze nel 1981. Adesso il copricapo è stato tramandato a Kate e, in base alle informazioni condivise dal Mirror, è uno dei suoi gioielli preferiti. La Principessa del Galles non indossava la tiara da diverso tempo – esattamente dal ricevimento diplomatico a Buckingham Palace a dicembre.

Per l’Incoronazione di Re Carlo, infatti, nessuno dei Reali ha indossato diademi. Kate ha optato per un copricapo floreale di Alexander McQueen e Jess Collett. Anche la Principessa Beatrice non è stata da meno alle nozze dei Reali di Giordania, indossando la tiara York della madre. Del resto, questo gioiello è d’obbligo durante i matrimoni, serate di gala o eventi particolarmente rilevanti.

Kate e William, l’intesa è alle stelle

Fonte: IPA

Se da una parte la Monarchia è in evidente sofferenza a causa delle ultime indiscrezioni del divorzio imminente tra Meghan Markle e il Principe Harry, dall’altra può contare decisamente sull’intesa di Kate e William, la cui relazione non ha mai vacillato, nonostante le voci sulla presunta amante.

Almeno all’apparenza, il Principe e la Principessa del Galles lasciano sempre senza fiato durante le apparizioni in pubblico. Complice la loro intesa, certo, ma anche una bellezza che è impossibile da non notare. In ogni caso, Kate e William hanno il peso della Monarchia sulle loro spalle, e questo lo sanno molto bene: svolgere i doveri Reali senza sbavature o gaffe è il loro lavoro.