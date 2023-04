Incoronazione Carlo, quale corona indosserà William

Il Principe William indosserà per la prima volta una corona, in occasione del grande giorno di Re Carlo e della Regina Camilla: l’incoronazione. Manca meno di un mese al 6 maggio 2023, data nella quale tutto il Regno Unito si fermerà per rendere omaggio ai nuovi Sovrani, e visto che anche il figlio maggiore di Carlo (ed erede al trono) avrà un ruolo importante nella cerimonia, toccherà anche a lui indossare una corona, carica di significato ma che, secondo alcuni, non ha portato benissimo a suo padre: quella di Principe di Galles.

La corona che William indosserà all’incoronazione di Re Carlo

La tradizione prima di tutto: se Re Carlo parla sempre di innovazione e modernità, ci sono dei retaggi del passato che i Windsor proprio non riescono a lasciare andare. Se lui la corona di Sant’Edoardo durante la sua incoronazione, la stessa indossata dalla Regina Elisabetta, e Camilla quella di Mary di Teck (nonna dell’ex Sovrana), anche il Principe William ne avrà una il giorno della cerimonia.

Si tratta della corona minore del Principe di Galles, definita così in quanto più piccola e meno prestigiosa di quella del Re. Passerà di padre in figlio, perché è quella indossata da Carlo quando, nel 1969, fu investito a Caernarfon, in Galles, proprio del titolo di Principe di Galles. Una cerimonia avvenuta non appena compiuta la maggiore età, visto che, quando Elisabetta II fu incoronata Regina, Carlo era solo un bambino.

Ora che questo titolo è passato a William, la corona è sua, ma non è chiaro se, durante la cerimonia del 6 maggio, riceverà anche lui una investitura ufficiale. Quello che è certo è che sarà tra coloro che giureranno fedeltà al Re durante l’incoronazione, mentre suo figlio George sarà tra i paggetti di Carlo, che comunque romperà la tradizione: loro saranno gli unici a eseguire il rituale, tutti gli altri uomini della famiglia sono stati esclusi (compreso Harry).

La corona minore che indosserà William è stata progettata da Louis Osman alla fine degli anni ’60, è realizzato in oro 24 carati, con diamanti e smeraldi incastonati in platino attorno alla base. La corona culmina in cima con un globo, con il simbolo del Principe di Galles inciso. Una curiosità riguarda la seconda incisione, quella del segno zodiacale dello scorpione (corrispondente a Carlo), e quindi potrebbe subire una variazione con quello di William, ovvero il cancro.

Fonte: Getty Images

Perché questa corona non ha portato fortuna a Re Carlo

Quando la notizia è trapelata sui giornali inglesi, qualcuno ha storto il naso. La corona minore, infatti, non ha portato molta fortuna al Principe Carlo, oggi Re, poiché la sua attesa per salire al trono è durata ben cinquantatré anni. Infatti, l’allora giovanissimo Carlo, si stava preparando, con quella incoronazione a Principe di Galles, a diventare una figura attiva della Monarchia inglese, per poi diventare Sovrano una volta sposato e dato al regno un erede.

Uno scenario che, però, come ben sappiamo, non si è mai concretizzato: la Regina Elisabetta ha tenuto sempre tutto sotto il suo potere, lasciando pochissimo spazio d’azione a Carlo, diventato Re solo dopo la sua morte. Molti Sovrani europei hanno abdicato, raggiunti gli ottant’anni, in favore dei figli, cosa che la Regina non ha fatto, una scelta che ha fatto a lungo discutere. Probabilmente, se il matrimonio tra Carlo e Diana fosse andato diversamente, anche il suo destino sarebbe stato differente, e non avrebbe avuto la sua cerimonia di incoronazione a settantaquattro anni.

Insomma, questa corona di Principe di Galles si spera porti maggior fortuna a William, anche se suo padre, neo Re, non pare intenzionato a farsi da parte per il momento, visto che ha faticato tantissimo per arrivare sul trono. A lungo si è parlato dell’eventualità che questo trono passasse direttamente a suo figlio, ipotesi sempre smentita da Carlo.