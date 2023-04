Incoronazione Carlo, chi sono i nipoti di Camilla Parker Bowles

Fonte: IPA Carlo e Camilla, primo viaggio di Stato, i look della Regina in Germania

Manca meno di un mese all’incoronazione di Re Carlo e della Regina consorte Camilla, e proprio lei sarà per la prima volta al centro della scena, così come la sua famiglia, solitamente lontana dai riflettori. Infatti, se tra i quattro paggi d’onore del Sovrano troviamo il Principe George, quelli di sua moglie saranno i nipoti maschi e il suo pronipotino, mai prima d’ora al centro di una cerimonia ufficiale. La notizia è stata confermata proprio nell’annuncio di Palazzo diramato in questi giorni, in cui si scoprono ulteriori dettagli sulla cerimonia, che verrà trasmessa in mondovisione il prossimo 6 maggio. Ma chi sono i nipoti di Camilla?

Incoronazione di Re Carlo, il ruolo dei nipoti di Camilla

La notizia ormai è ufficiale, anche se era nell’aria da tempo: la consorte di Re Carlo, Camilla, sarà Regina a tutti gli effetti, senza appendice, come accade solitamente alle mogli dei Sovrani. A deciderlo è stato proprio Sua Maestà che, nell’ultima nota ufficiale di Palazzo, ha reso noti anche i nomi dei paggetti d’onore della coppia, per la cerimonia di incoronazione del prossimo 6 maggio 2023.

Questa, però, non è l’unica novità che vede come protagonista la Regina Camilla: anche i suoi nipoti avranno un ruolo fondamentale, saranno i suoi paggetti d’onore, che l’aiuteranno durante l’incoronazione, e manterranno il baldacchino durante il sacro momento dell’unzione. A ricoprire questo ruolo, dunque, non saranno nobili o membri della Famiglia Reale, ma quattro ragazzini e bambini che vengono dall’unione di Camilla con il suo primo marito, l’ufficiale Andrew Parker Bowles, con il quale è stata sposata dal 1973 al 1995, e padre dei suoi due figli, Tom e Laura.

Una vera novità, visto che i nipoti e i figli della Regina non hanno mai preso parte ad alcuna cerimonia ufficiale, e non si sa quasi nulla di loro. Camilla ha espresso questo desiderio, in quello che sarà anche il suo grande giorno, e Carlo l’ha accontentata. I paggetti del Re, invece, saranno il Principe George, l’unico dei suoi nipoti in una età idonea, Lord Oliver Cholmondeley, 13 anni (figlio della presunta ex amante del Principe William), Nicholas Barclay, anche lui di 13 anni (nipote di Sarah Troughton, il Luogotenente del Wiltshire) e Ralph Tollemache, di dodici anni.

Fonte: Getty Images

Chi sono i nipoti di Camilla Parker Bowles

Gli occhi saranno tutti puntati sui nipoti e sul pronipote della Regina Camilla, che per la prima volta vedremo al suo fianco in una cerimonia di tale importanza. I suoi figli, Tom Parker Bowles e Laura Lopes, hanno sempre schivato le luci della ribalta, e non sono mai apparsi in pubblico ad eccezioni di rarissime occasioni, come le nozze di Carlo e Camilla nel 2005. Ma la Regina, che ama fare la nonna quando non è impegnata a Palazzo, ha voluto a tutti i costi i suoi nipoti maschi come paggetti d’onore.

Gus e Louis Lopes, quattordici anni, i gemelli figli di Laura, Freddy Parker Bowles, tredici anni, figlio di Tom, e il pronipote di Camilla, Arthur Elliot, di undici anni, nipote di sua sorella Annabel: saranno loro a omaggiare la nonna/zia nel grande giorno dell’incoronazione. Ma facciamo un passo indietro: nel 1974 nasce Tom, primo figlio di Camilla e Andrew Parker Bowles, mentre nel 1978 arriva Laura. Il primo, oggi scrittore e critico gastronomico su importanti riviste, ha sposato nel 2005 la fashion editor Sara Buys: da questo matrimonio, concluso nel 2018, sono nati i figli Lola, diciassette anni, e Freddy, tredici.

Laura, curatrice d’arte, invece ha sposato nel 2006 il dottore commercialista Harry Lopes: da questa unione sono nati tre figli, Eliza, quindici anni, tra le damigelle d’onore delle nozze di William e Kate Middleton, e i gemelli quattordicenni Gus e Luis. “Vengo chiamata sempre più spesso come babysitter – aveva detto divertita Camilla qualche anno prima di diventare Regina – adoro fare la nonna, la famiglia si allarga sempre di più”.