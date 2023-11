William, la sorella e il fratello “segreti” per la prima volta a Natale con la Famiglia Reale

Kate Middleton, i look rossi per dicembre

Se il Duca del Sussex non trascorrerà il Natale con suo padre Carlo, nessuno sentirà la sua mancanza, perché per la prima volta al pranzo di Natale con la Famiglia Reale si unirà la sorella e il fratello “segreti”, o per meglio dire acquisiti nel 2005, di William e Harry. Infatti, pare che il Re abbia invitato anche Tom e Laura, i figli di Camilla, a unirsi a loro a Sandringham per le feste natalizie. Non era mai accaduto prima.

William, Natale con il fratellastro e la sorellastra ma senza Harry

Dunque, quello di William e Kate Middleton sarà un Natale molto particolare, malgrado rispettino la tradizione decennale di trascorrere il 25 dicembre a Sandringham in compagnia della Famiglia Reale, perché quest’anno si aggiungono due ospiti molto particolari, Tom e Laura, i figli che Camilla ha avuto dal primo matrimonio con Andrew Parker Bowles. Non erano mai stati invitati prima a unirsi con con la Famiglia Reale per le feste natalizie.

È probabile che ai tempi, la Regina Elisabetta trovasse sconveniente invitare i figli di Camilla a Natale, malgrado lei fosse diventata la moglie di Carlo dal 2005 e i suoi figli a tutti gli effetti fossero diventati i fratellastri di William e Harry e, volendo, suo nipoti acquisita. Ma la Sovrana era molto conservatrice e già aveva accettato quel matrimonio, anche forse per rimediare a Diana, considerata da lei e da suo marito Filippo un errore.

Lo scorso anno, il primo Natale senza Elisabetta morta l’8 settembre 2022, era troppo presto per accogliere ufficialmente nella Famiglia Reale i figli di Camilla. Ma adesso, a incoronazione avvenuta, nessun ostacolo ha impedito a Carlo di fare il formale invito ai suoi figliastri.

Fonte: Getty Images

Così, almeno ha raccontato Chris Ship, commentatore reale di ITV, il quale ha dichiarato: “La Regina ha invitato a Natale i suoi figli e nipoti. È la prima volta”. Dunque, ci sono “importanti modifiche” nel programma delle feste natalizie. Anche se non tutto è stato definito. Harry e Meghan restano un punto interrogativo, per quanto Carlo stia lavorando anche su William e Kate per convincerli ad accettarli al pranzo di Natale. Molto probabilmente però i Sussex non ci saranno. Al momento niente fa presagire che possano unirsi alla Famiglia Reale per le feste: è tutto troppo complicato.

Chi sono Laura e Tom, la sorellastra e il fratellastro di William e Harry

Ma la loro assenza probabilmente non sarà nemmeno sentita, dato che saranno sostituiti da Laura e Tom. Dei due figli di Camilla e di Andrew Parker Bowles si parla molto raramente, forse per questo ci si dimentica spesso che William e Harry hanno un fratellastro e una sorellastra. Certo, loro non hanno alcun diritto sulla successione al trono e non possono in tal senso rappresentare una minaccia, anche se spesso ai tempi della Regina Elisabetta venivano quasi nascosti, tanto da poterli definire il fratello e la sorella “segreti” di Will e Harry.

Fonte: Getty Images

Tom è nato nel 1974 e Carlo è il suo padrino. Fa lo scrittore ed è un critico gastronomico, spesso ospite al Masterchef inglese e ha due figli, Lola e Freddy. Laura è nata nel 1978, ha aperto una galleria d’arte a Belgravia ed è sposata con il commercialista Harry Lopes da cui ha avuto Eliza, Gus e Louis. Tutti i nipoti della Regina consorte sono stati paggetti all’incoronazione.