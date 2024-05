Re Carlo, ultime notizie. L’affronto che Camilla non gli perdona

Carlo invita Harry e Meghan Markle a Balmoral per l'estate, ma scatena l'ira di Camilla che non vuole assolutamente incontrarli

Re Carlo ha invitato Harry e Meghan Markle a Balmoral quest’estate. E Camilla è furente con lui, non ha alcuna intenzione di convivere con il figliastro e sua moglie, che detesta cordialmente e nemmeno più lo nasconde dopo le cattiverie che hanno detto contro di lei.

Carlo, l’invito a Harry e Meghan Markle a Balmoral

C’è tensione tra Carlo e Camilla. Prima la questione del matrimonio del Duca di Westminster ha messo in subbuglio l’augusta coppia. Infatti, la Regina consorte non ha dimenticato il modo in cui è stata trattata dalla sorella del Duca quando ancora non era sposata con il Re. Quindi quasi certamente le Loro Maestà daranno forfait alle nozze.

Adesso c’è il problema delle vacanze estive con Harry e Meghan Markle. Carlo non ha incontrato a Londra il secondogenito perché, pare, sia stato quest’ultimo a non accettare le condizioni del Re. Ma un padre è sempre pronto a perdonare il figlio e così Carlo ci riprova e ha invitato Harry e moglie al Castello di Balmoral, per altro da quest’estate aperto al pubblico.

Gli esperti reali sono convinti che Harry e Meghan non andranno. Probabilmente anche le speranze di Carlo, che tanto vorrebbe vedere i nipotini Archie e Lilibet, sono poche. Ma è bastato solo l’intenzione del Re per mandare su tutte le furie Camilla che proprio non gradisce la presenza dei Sussex.

Camilla furiosa con Carlo

La Regina non sopporta Harry, specialmente da quando l’ha definita pubblicamente “una persona cattiva”. Lei non vuole avere più niente a che fare con lui e sembra che la cosa sia reciproca. Così, l’idea di dover condividere il castello per qualche giorno con lui, l’ha profondamente irritata, tanto da non perdonare a Carlo di aver invitato il figlio.

Tra l’altro, semmai Harry e Meghan dovessero accettare l’invito, William e Kate Middleton si rifiuteranno di andare a Balmoral. Infatti, anche il Principe di Galles non vuole avere niente a che fare col fratello che trova inaffidabile.

Harry minaccia la salute di Carlo

Il povero Carlo si trova così tra l’incudine e il martello. Vorrebbe tanto riconciliarsi almeno privatamente con Harry, ma dall’altra ha la famiglia contro. Camilla vede la presenza del Duca del Sussex come una minaccia alla salute del Re.

La presenza del secondogenito potrebbe stressarlo a tal punto da compromettere la guarigione. Come ha spiegato l’esperto reale Tom Quinn: “Rilassarsi nella tenuta privata di 50.000 acri potrebbe essere il posto giusto per lasciare alle spalle il passato, ma Camilla temerà qualsiasi cosa minacci la calma di cui suo marito ha bisogno per guarire dal cancro”.

In più, spiega l’esperto, “Harry vorrebbe vedere Kate e le sue espressioni di preoccupazione per lei sono profondamente sentite, ma sa che non può vederla senza incontrare anche suo fratello, quindi non succederà”.

Le preoccupazioni di Camilla sono preventive. Harry e Meghan non accetteranno mai l’invito, sarebbe troppo complicato e la situazione per loro troppo scomoda. Infatti, si sentirebbero in una posizione di svantaggio, perché Balmoral è una roccaforte della Famiglia Reale. Lady Markle inoltre non vuole tornare in Gran Bretagna e ha dichiarato che non incontrerà Carlo o gli altri parenti del marito se prima non riceverà le loro scuse. Cosa che non accadrà mai.