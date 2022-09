Camilla, chi sono e cosa fanno i figli Laura e Tom

Fonte: IPA Camilla e i suoi figli Tom e Laura Parker Bowles

Il discorso del Re Carlo III d’Inghilterra è stato molto atteso e, dopo le belle e sentite parole per la Regina, ciò che ha colpito di più gli ascoltatori sono state di certo le frasi d’amore che Carlo ha speso per la moglie Camilla.

“È un momento di grande cambiamento per la mia Famiglia, conto sull’amore della mia adorata moglie Camilla. Da quando ci siamo sposati è diventata la mia Regina Consorte, so che sarà all’altezza del suo ruolo” ha infatti affermato Re Carlo III confermando che quello per la sua Camilla è un affetto profondo.

Del passato di Carlo, dei suoi figli e dell’ex moglie Diana, tragicamente morta esattamente il 31 agosto 1997, si sa tutto. Molto meno si sa del passato di Camilla, ex moglie dell’ufficiale Andrew Parker Bowls e anche lei, come Carlo, genitore di due figli che tengono nel privato la propria vita.

Laura e Tom: chi sono i figli di Camilla

Dal matrimonio tra Camilla Shand e Andrew Parker Bowles, celebratosi nel 1973, sono nati due figli, oggi più che adulti. Il primogenito di Camilla, Tom Parker Bowles, è nato a rigorosamente a Londra il 18 dicembre del ’74.

Oggi quarantasettenne, Tom è uno scrittore e un rinomato critico gastronomico. Come la mamma, anche Tom è divorziato. La sua ex moglie, Sara Buys, è una giornalista di moda.

Tom ha due figli, Lola e Freddi. L’ultimo amore dell’uomo è stata la giornalista Alice Procope, purtroppo prematuramente scomparsa all’età di 42 anni nel marzo scorso lasciando un grande vuoto nel cuore e nella vita dell’uomo.

La secondogenita di Camilla è la quarantaquattrenne Laura Parker Bowles. A differenza del fratello e della madre, la donna, nata a Swindon l’1 gennaio del ’78, è felicemente sposata con il commercialista Harry Lopes. Laura, che si è laureata in Storia dell’Arte e Marketing alla Oxford Brookes University e ha poi fatto uno stage a Venezia presso museo Guggenheim.

Da quasi 20 anni Laura è socia, co-fondatrice e direttrice della galleria d’arte London’s Eleven. Laura e il marito hanno tre figli, Liza Gas e Louis. Sia Carlo che Camillia, quindi, sono due volte genitori e cinque volte nonni.

I figli di Camilla e la Famiglia Reale

I figli di Camilla, a tutti gli effetti fratellastri di William e Harry, pur tenendo un basso profilo hanno sempre partecipato agli eventi più importanti della Royal Family.

Liza, figlia di Laura, ad esempio è stata tra le baby-damigelle di Kate Middleton nel giorno del matrimonio con William. Inoltre, il legame tra la famiglia Parker Bowles e la Famiglia Reale è più che longevo, e non solo per la storia tra Carlo e Camilla che per un periodo è stata per entrambi una relazione extraconiugale a tutti gli effetti che ha fatto soffrire molto i rispettivi coniugi.

Ironia della sorte ha voluto che l’ufficiale Andrew Parker Bowles, prima della love story con Camilla, sia stato il fidanzato della sorella di Carlo, Anna, l’unica figlia femmina della Regina Elisabetta. I due uomini per un periodo sono stati molto legati, tanto che Carlo è il padrino di Tom Parker Bowles.