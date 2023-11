Fonte: Getty Images Meghan Markle cambia immagine: l’abito da sera diventa essenziale

Harry e Meghan Markle potrebbero trascorre il Natale in compagnia di Carlo e Camilla in Gran Bretagna, ma William e Kate Middleton hanno imposto il loro veto: a Sandringham, o i Sussex o loro. E intanto resta l’incognita su dove i Duchi alloggeranno durante le loro vacanze britanniche.

Harry e Meghan Markle, in Gran Bretagna per Natale

Dopo la presunta telefonata di Harry a Carlo in occasione dei suoi 75 anni, si susseguono le indiscrezioni su un possibile disgelo tra il figlio e il padre che potrebbe completarsi con le vacanze di Natale. Rumors parlano di un invito del Sovrano ai Sussex per trascorrere le vacanze di Natale con la Famiglia Reale, ma non c’è alcuna certezza che questo invito sia stato effettivamente spedito.

Comunque, fonti vicine a Palazzo riportate dall’Express, sostengono che William e Kate Middleton non siano per niente d’accordo di festeggiare Natale con Harry e Meghan. I Principi del Galles non hanno più alcun rapporto coi Sussex e soprattutto William non sopporta l’idea di trovarsi faccia a faccia con suo fratello.

Fonte: Getty Images

Natale col Re, il veto di William e Kate Middleton

Will e Kate avrebbero addirittura imposto un out out a Carlo, o loro o Harry e Meghan a Sandringham. Il Re ha le mani legate. Vorrebbe riunire la famiglia, è stufo delle continue tensioni e desidera ristabilire un rapporto cordiale col figlio minore, sopportando perfino la presenza di sua moglie Meghan. Ma William non ne vuole sapere, è troppo arrabbiato col fratello e deve ancora passare del tempo prima di riuscire a rivolgergli la parola.

Carlo però non perde le speranze di poter trascorrere le vacanze di Natale con entrambi i suoi figli. Una soluzione suggerita da alcuni membri dello staff è che trascorra il Natale con William e Kate a Sandringham, come vuole la tradizione, e il capodanno con Harry e Meghan, quando i Principi del Galles saranno nella loro casa di campagna, Anmer hall, nel Norfolk. In questo modo, le due coppie non si incrocerebbero nemmeno, ma il Re potrebbe godere della compagnia di entrambi i figli durante le festività. E poi sarebbe l’occasione per trascorrere un po’ di tempo coi nipotini “americani”, Archie e Lilibet.

Intanto, anche se William e Harry non si parlano, è dato per certo che i Principi del Galles e i Sussex scambieranno i doni per i rispettivi figli. Quindi William e Kate invieranno ai loro nipotini Archie e Lilibet dei regali di Natale, così come Harry e Meghan manderanno i loro a George, Charlotte e Louis. Ma tra adulti non ci sarà alcun scambio di doni, come riporta il Mirror.

Harry e Meghan, il problema logistico per Natale

Il ritorno in Gran Bretagna di Harry e Meghan è ostacolato però anche da un problema logistico. Dove alloggeranno, visto che sono stati sfrattati da Frogmore Cottage? È probabile che Carlo li ospiterà nel suo castello per capodanno, ma prima? Resteranno in California e partiranno solo per la fine dell’anno oppure si troveranno un alloggio di fortuna in Gran Bretagna anche per Natale?

Si vocifera che potrebbero essere ospiti di Beatrice o di Eugenia di York, le cugine di Harry, che hanno mantenuto buoni rapporti coi Sussex anche dopo la Megxit e anche dopo che Lady Markle ha rovinato il matrimonio di Eugenia annunciando durante il pranzo nuziale di essere incinta di Archie. Un problema non da poco che potrebbe essere sfruttato dai Duchi come scusa per declinare l’eventuale invito di Carlo.