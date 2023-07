Fonte: Getty Images Kate Middleton, i look iconici da quando è madrina di Wimbledon

William farà di tutto perché Harry non torni in Gran Bretagna, con o senza Meghan Markle, perché non ha intenzione di sganciare una sterlina per mantenerlo. Ma non è solo il conto in banca a preoccupare il Principe del Galles. Infatti, pare che si sia seriamente messo nei guai con Kate Middleton dopo il bacio in pubblico compromettente con Geri Halliwell che proprio non è andato giù a sua moglie. Ma procediamo con ordine.

Fonte: Getty Images

William si rifiuta di mantenere Harry e Meghan Markle

Se pensavate che fosse solo Harry a trovarsi in un colossale pasticcio tra crisi finanziaria, coniugale e d’identità, non avete esattamente centrato il problema. Infatti, anche William deve affrontare parecchie difficoltà che riguardano soldi e matrimonio. Il Principe di Galles ha imposto il veto al ritorno di suo fratello a Londra.

Will non vuole in nessun modo che Harry faccia marcia indietro e riprenda il suo ruolo a Palazzo, anche se fosse senza Meghan Markle, anche se gli Usa lo buttassero fuori dal Paese dopo la sua dichiarazione di aver fatto uso di droga in passato. Nessun rancore però per le accuse che i Sussex gli hanno mosso contro. Non si tratta di questo. Semplicemente William non intende mantenere Harry, sua moglie e i suoi figli, qualora decidessero di tornare a Londra.

Infatti, in quanto Principe del Galles, William sarebbe obbligato a sganciare al fratello uno stipendio mensile, dovrebbe accollarsi alcune spese come quelle per l’abbigliamento di rappresentanza e dovrebbe perfino pagare la scuola ai nipoti Archie e Lilibet. Ma Il primogenito di Carlo non ne vuole sapere. Non vuole dare nemmeno una sterlina a Harry, non ci pensa nemmeno a intaccare il suo patrimonio per il fratello ingrato e soprattutto per Lady Markle che ai suoi occhi è solo causa di discordia e tensioni, la persona più sbagliata con cui Harry poteva sposarsi.

Perciò William non vuole assolutamente che Harry ritorni a casa. Come ha fatto notare il commentatore del Daily Mail, Ephraim Hardcastle, “William, come Principe di Galles che riceve 24 milioni di sterline all’anno dal Ducato di Cornovaglia, gode di un surplus che diminuirà man mano che alla fine finanzierà le famiglie dei suoi figli. Ma scomparirebbe rapidamente se Harry e Meghan tornassero a Palazzo. William dovrebbe finanziare i loro impegni, le spese di alloggio e la scuola di Archie e Lilibet”. E non ne ha minimamente intenzione.

In questo trova piena solidarietà in sua moglie Kate Middleton che non può vedere la cognata e che ormai ha perso ogni stima per Harry, nonostante un tempo fossero molto legati.

William bacia Geri Halliwell e Kate Middleton è furente

Quello che la Principessa del Galles proprio non può perdonare al marito è invece il suo atteggiamento scanzonato e farfallone nei confronti delle altre donne. Di recente, Kate si è molto infastidita per il bacio che William ha dato a Geri Halliwell. I due si sono incontrati un mese fa in occasione del tour nel Galles che il Principe ha fatto per promuovere il suo progetto a sostegno dei senzatetto. Will era da solo, senza Kate che è rimasta a casa coi figli.

Il futuro Re di Gran Bretagna ha dimostrato di avere una grande confidenza con l’ex Spice Girl. I due sembravano amici di vecchia data e lei ha sostituito perfettamente Lady Middleton affianco di William. Non solo, quest’ultimo si è lasciato andare a un bacio in pubblico con Geri, un gesto più unico che raro, dato che raramente i Reali manifestano i loro sentimenti davanti a tutti.

Pare che una volta tornato all’Adelaide Cottage, Kate lo ha redarguito rimettendolo in riga, perché non ha gradito tanta confidenza tra suo marito e l’ex Spice Girl.