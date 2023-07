Meghan Markle ha lasciato Harry e stando ai ben informati si è rifugiata dall’ex marito Trevor Engelson. Ci sarebbe una foto che li ritrae abbracciati e felici insieme mentre sono in barca. Dunque, la crisi tra i Sussex è definitiva e la goccia che ha fatto traboccare il vaso sarebbe la perdita del contratto da 20 milioni di dollari con Spotify.

Meghan Markle si rifugia dall’ex marito

Ai problemi di cuore si sommano i problemi finanziari per Harry e Meghan Markle che hanno il conto in banca così in rosso che stanno pensando di vendere la villa extra lusso di Montecito. Tanto a loro nemmeno serve più. Il Principe infatti ha la sua camera d’albergo prenotata permanentemente e sua moglie pare abbia preso il volo verso altri lidi.

Stando infatti al magazine Oops, Meghan ha cercato rifugio dall’ex marito Trevor Engelson per trovare un minimo di serenità che negli ultimi mesi accanto a Harry ha definitivamente perso. Ha provato prima con la guardia del corpo ma per le sue ambizioni non poteva certo essere una storia seria e allora pare che l’unico di cui si fidi sia proprio il suo primo marito che di lavoro fa il produttore cinematografico e che può essere la possa introdurre nuovamente nella cerchia che conta a Hollywood anche se a quanto pare la speranza che la sua carriera di attrice venga rilanciata è davvero minima. Tanto che Lady Markle per soddisfare le proprie ambizioni si stava indirizzando verso la politica, una strada ben più complicata, specialmente quando la tua notorietà sta precipitando e la tua immagine è inesorabilmente offuscata.

Oops in copertina mostra una foto di Meghan abbracciata a Trevor, i due sembrano felici. Il magazine però non specifica la data in cui è stato realizzato quello scatto, lasciando volutamente l’ambiguità che possa trattarsi di una foto ricordo dei bei momenti passati, quando era felice. D’altro canto, però, se quell’immagine appartiene al passato, la Duchessa dovrebbe ricordarsi come è finito il suo primo matrimonio. Anche solo per non commettere lo stesso errore con Harry.

Harry sempre più umiliato

Il primo matrimonio di Meghan è durato appena due anni e non è finita bene col produttore. Trevor dichiarò: “Ho dato a Meghan la famiglia che non ha mai avuto”, ma evidentemente Lady Markle puntava più in alto, anche se nemmeno la Famiglia Reale le è andata bene. E adesso che Harry ha perso anche il contratto da 20 milioni di dollari con Spotify evidentemente ha pensato che è ora di trovare un nuovo nido, non prima certo di aver “spennato” l’attuale maritino con un divorzio che promette battaglia fino all’ultimo sangue.

Dal canto suo, Harry è sempre più umiliato. Bill Simmons, giornalista americano, lo ha minacciato di raccontare pubblicamente le riunioni via Zoom col Principe per aiutarlo a trovare un argomento per i suoi podcast e con una nota di veleno ha detto: “È il mio miglior aneddoto”.

Gli affari sono un disastro per Harry. Il responsabile marketing di una nota catena di hotel ha rivelato che Spare, l’autobiografia del Principe, dove essere stata ai vertici nelle classifiche delle vendite, è diventata il libro più abbandonato nelle camere d’albergo. “Non abbiamo mai visto niente del genere. Gli uffici oggetti smarriti nei nostri resort più famosi sono traboccanti di copie di Spare. All’inizio abbiamo pensato che fosse divertente, ma negli ultimi mesi molti altri hotel hanno iniziato a restituire i libri”.