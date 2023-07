“Harry si trasferisce in Africa” e Meghan Markle non lo segue

Fonte: IPA Meghan Markle e Harry

Harry dovrebbe trasferirsi in Africa a breve. Anzi i beninformati sostengono che abbia già le valigie pronte. Ma Meghan Markle non lo seguirà. Non ha la minima intenzione di correre dietro al marito e di rinunciare ancora una volta alla sua carriera che pare ora sia indirizzata alla politica.

Harry e Meghan Markle, separati in casa

Ormai Harry e Meghan Markle conducono vite separate. Ognuno coi propri impegni, ognuno coi propri amici o amanti tra guardie del corpo e donne misteriose con cui entrambi si accompagnano. Separati in casa dunque ormai da parecchio tempo. Tanto che un mese fa, ma solo ora si è saputo, Harry ha partecipato a sorpresa a un evento in occasione del Diana Award, un ente di beneficenza in onore della Principessa scomparsa. Il video con Harry è stato condiviso sui social dalla conduttrice della serata e a sua volta vincitrice del premio nel 2021, Vee Kativhu. E quello che subito salta all’occhio è l’assenza di Meghan.

Ancora una volta Lady Markle non ha accompagnato il marito, malgrado abbia sempre cercato di stabilire un legame con Diana da quando ha sposato Harry. Una strategia di comunicazione per rendersi più accettabile agli occhi del pubblico britannico. Ma ormai questo non le interessa più. Così come non le interessa più seguire il marito nei suoi impegni di lavoro. Soprattutto quando viene esclusa di proposito. Stiamo parlando della nuova docu-serie che Netflix ha richiesto ai Sussex con in quali ha siglato l’ennesimo contratto milionario.

Harry parte per l’Africa

Ma questa volta l’azienda non ha voluto Meghan. Infatti ad essere scritturato è stato di fatto solo Harry. Netflix gli ha commissionato un programma sull’Africa cui è molto legato. Sembra che il Principe sia entusiasta del progetto e non veda l’ora di partire. Anche forse per lasciarsi alle spalle le tensioni che sta vivendo nella villa di Montecito, sebbene alcuni amici dei Sussex abbiano smentito la crisi tra loro.

In ogni caso, secondo le ultime indiscrezioni Harry avrebbe già pronto le valigie per l’Africa e Meghan non lo seguirà. A dir la verità non è stata nemmeno invitate, ma pare che non ne soffra molto. Piuttosto, lei stessa non ha alcuna intenzione di seguire il marito nelle sue avventure cinematografiche. Non vuole più vivere all’ombra di nessuno, nemmeno di Harry.

Meghan Markle punta a diventare governatore della California

Meg ha altri programmi. Se Hollywood le ha chiuso le porte in faccia – o per essere più precisi – non gliele ha mai aperte, lei ha già un piano B: la politica. In fondo, è sempre stata interessata a Washington e non ne ha fatto mistero durante l’ultima campagna presidenziale quando ha dato apertamente contro all’allora Presidente Trump, trascinando dietro a sé Harry che si è attirato così anche le critiche degli americani.

Ora se la Casa Bianca è ancora un sogno irrealizzabile, la Markle sarebbe pronta a scendere in campo per diventare governatore della California, come riporta l’Express. Per farlo però non può divorziare da Harry. Un candidato fresco di separazione non avrebbe nessuna chance di vittoria e poi correrebbe il rischio di risultare antipatica ai suoi papabili elettori. Dunque, la Duchessa accetta che Harry se ne vada in Africa a divertirsi coi rinoceronti, mentre lei sgobberà in California per allestire la sua campagna elettorale con l’obiettivo di diventare la donna più potente dello Stato.

E se Harry non è al suo fianco, ha già una giustificazione plausibile: deve lavorare, visto che ha finalmente trovato un impiego decente con uno stipendio adeguato. Et voilà, il dado è tratto.