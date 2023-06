Divorzio Sussex, Meghan Markle ha un altro. Harry distrutto

Fonte: Getty Images Meghan Markle, il look d’oro da 12mila dollari in dettaglio

Meghan Markle si è presa una cotta per un altro uomo, alto quasi due metri, fisicato, atletico, insomma dotato di tutte le caratteristiche dell’amante perfetto. Non sarebbe niente di serio, solo un flirt passeggero, se non fosse che Harry non l’ha presa bene e non riesce proprio ad accettare l’idea che sua moglie si diverta con un altro. Questa sarebbe la vera causa che ha portato i Sussex alla rottura, al punto che ormai tutti danno per scontato che divorzieranno a breve.

Divorzio Sussex, il presunto tradimento di Meghan Markle

Si è detto che Harry e Meghan Markle erano in crisi perché ormai non avevano più interessi in comune. Lei è tutta proiettata verso la carriera politica, lui in California non sa che fare (in fondo non è mai stato abituato a impegnarsi per trovare un lavoro), lei lo rimprovera di aver gestito male l’unica fonte di reddito sicura, ossia i pettegolezzi sulla Famiglia Reale, lui è dilaniato tra la sua vecchia vita londinese e la voglia di libertà. Poi c’è la questione dei soldi. Amici vicino alla coppia riferiscono che Meg è rimasta delusa dallo scarso, si fa per dire, patrimonio personale del marito; lui rimpiange continuamente la sua ex Cressida Bonas e accusa i media di aver infranto il suo sogno d’amore.

Ecco, tutto questo è secondario, la causa che ha scatenato la crisi tra Harry e Meghan sarebbe un’altra ed è la solita, banale storia del tradimento. Ovviamente sono solo indiscrezioni, prove concrete non ce ne sono. Ma ormai è da mesi, almeno dallo scorso novembre che circola la voce che Lady Markle avrebbe perso la testa per la sua guardia del corpo, Chris Sanchez. Lo riportano i media di tutto il mondo, dall’americano Tmz al tedesco InTouch.

Naturalmente quella di Meg è un’infatuazione passeggera, una sorta di distrazione divertente. È difficile pensare che si sia davvero innamorata della guardia del corpo e quasi certamente non le sarà passato nemmeno per l’anticamera del cervello di divorziare dal suo Principe e gettar via lo status sociale che si è così faticosamente creata per un semplice bodyguard.

Insomma per Lady Markle il flirt con Chris Sanchez sarebbe stato un semplice divertissement, ma non è stato così per Harry. Fonti vicine alla coppia hanno dichiarato che il Principe ha molto sofferto di questo presunto tradimento che sarebbe anche all’origine dei violenti litigi con la moglie e della decisione di prendersi una stanza d’albergo permanente per scappare di casa ogni volta che per lui la situazione si rende insostenibile.

Le voci sul presunto flirt tra Meghan e Sanchez sono riemerse dopo il famoso inseguimento dei paparazzi per le vie di New York, quando i Sussex hanno raccontato di aver rischiato di fare un incidente come quello di Diana. A badare alla loro sicurezza quella sera c’era proprio Sanchez.

Meghan Markle, chi è la sua guardia del corpo

Christopher Sánchez, ex guardia del corpo di Barack Obama e George Bush, è sto assunto da Meghan per proteggere lei e la sua famiglia da quando si sono trasferiti in California. A New York lui ha protetto Harry e Meg dai fotografi deviandoli su un taxi, ma furono i Duchi del Sussex a decidere di mostrarsi all’uscita anziché defilarsi in silenzio e questo avrebbe provocato l’inseguimento dei paparazzi.

Un errore strategico che forse Harry avrebbe voluto volentieri attribuire a Sanchez per sbarazzarsene ma evidentemente non lo ha fatto o qualcuno glielo ha impedito, visto che a quanto si sa la guardia del corpo è rimasta al suo posto ed è lui ad andare a dormire in hotel.