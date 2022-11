“Meghan Markle tradisce Harry con la guardia del corpo”: è divorzio

Harry e Meghan Markle sarebbero in crisi e la causa principale sarebbe un tradimento. Almeno stando a quanto ha spifferato una fonte anonima, molto vicina alla coppia, che ha parlato di una violenta lite tra i due nella villa extra lusso di Montecito.

Harry e Meghan Markle, i dettagli del divorzio

Dunque, il matrimonio tra Harry e Meghan Markle starebbe davvero scricchiolando. Le voci che lo danno per spacciato al punto da aspettarsi l’annuncio del divorzio all’inizio del 2023 si stanno facendo insistenti. Al di là delle profezie pronunciale già all’indomani delle nozze nel 2018 dalla dama di compagnia della Regina Elisabetta e dall’astrologa, sono diversi i dettagli che fanno pensare che tra Harry e Meghan le cose non vanno più bene.

E la Famiglia Reale c’entra relativamente, anche se pare che Carlo, William e Kate Middleton appoggino il piano di divorzio nel tentativo di riportare il Principe all’interno della Monarchia, liberandosi dell’ingombrante e mal tollerata Meghan.

Certamente, se si arrivasse al divorzio, Lady Markle non farà un buon affare. Difficilmente potrà ottenere la metà del patrimonio di Harry, anche se pare che il conto in banca sia in rosso. Ma questo dovrebbe essere solo un problema di liquidità. I beni del figlio del Re d’Inghilterra vanno ben oltre.

Altra questione spinosa è la custodia dei figli Archie e Lilibet. A Harry converrebbe che la sentenza di divorzio venga pronunciata in Gran Bretagna, perché a quel punto avrebbe la certezza che i bambini resterebbero con lui, in quanto appartengono alla Monarchia. Tra l’altro il Principe gode dell’immunità diplomatica e, in caso di conflitto coniugale, le controversie verrebbero risolte proprio in Inghilterra.

Quando Diana divorziò da Carlo, sperava di ottenere 35 milioni di sterline. Si dice che chiese al Primo Ministro di intercedere per lei, ma alla fine ne ottenne solo la metà. Sapeva che la Famiglia Reale poteva farle perdere la custodia dei figli e quindi non insistette.

Meghan Markle, tradimento con la guardia del corpo

Mentre i media discutono di un possibile imminente divorzio, il magazine In Touch pubblica la testimonianza di una fonte che parla di un presunto tradimento di Meghan ai danni di Harry. I due sono stati sorpresi durante una lite furibonda nella propria casa, anche se altri insider parlano di un bisticcio in un ristorante finito col Principe che se ne è andato lasciando sola la consorte al tavolo.

In ogni caso, la fonte di In Touch descrive così i fatti. Harry si trovava nel suo studio, a un certo punto è squillato il telefono. Pare fosse la scuola di Archie che avvisava che nessuno era andato a prenderlo. Meghan se ne era dimenticata. “Harry si è precipitato in auto, tenendo tra le braccia Lilibet, mentre urlava contro Meghan isterica che voleva divorziare immediatamente da lui”.

Stando all’insider, la dimenticanza di Lady Markle sarebbe ancora più grave. Infatti, dal racconto emerge che la Duchessa probabilmente si trovava in compagnia della sua guardia del corpo, un uomo di nome Chris Sanchez, che avrebbe lasciato la casa dei Sussex poco dopo la scenata.

Da quel momento l’atmosfera nella villa è ad alta tensione. Harry e Meghan stanno insieme perché hanno troppi interessi economici condivisi. Pur di racimolare contanti, il prossimo 6 dicembre parteciperanno a una cena di gala e sedersi accanto a loro costerà 845mila dollari. Ma in molti sono convinti che il loro matrimonio abbia ormai le ore contate.