Divorzio Meghan Markle e Harry: la lotta per la custodia esclusiva dei figli

Meghan Markle e Harry si avviano verso la fine del loro matrimonio, sostengono alcuni membri dello staff di Palazzo, e in caso di divorzio il Principe non rinuncerà mai alla custodia dei figli, Archie e Lilibet.

Harry e Meghan Markle, i segnali del divorzio imminente

È da diverso tempo che si vocifera di un divorzio imminente tra Meghan Markle e Harry, addirittura approvato dalla Regina Elisabetta, rumors che si sono moltiplicati dopo la Megxit e l’insofferenza del figlio di Diana per la vita americana. Le indiscrezioni sulla crisi coniugale dei Sussex sono riemerse dopo che la coppia è tornata in Inghilterra per il Giubileo della Regina, un viaggio che avrebbe fatto riaffiorare in Harry la nostalgia per la sua esistenza passata e per tutto quello che ha perduto, in particolare i titoli militari cui da sempre teneva moltissimo.

In California poi Meg e Harry condurrebbero vite separate, assorbiti dai loro impegni. Lei è sempre più attiva politicamente, dopo che ha abbandonato l’idea di tornare a Hollywood. Lui ha trovato la sua occupazione diventando un giocatore professionista di polo. Ad unirli sono il contratto milionario con Netflix, le interviste bomba contro la Famiglia Reale e i libri scottanti che promettono rivelazioni da dietro le quinte del Palazzo, nonostante il Principe si sia sempre schierato contro la stampa scandalistica che aveva preso di mira sua madre Diana prima e sua moglie Meghan dopo.

A tutto ciò si aggiunge la profezia della veggente Georgina Walker che è tornata in tv a parlare del divorzio dei Duchi dopo che nel 2018 aveva predetto che il loro matrimonio sarebbe durato solo 5 anni.

Anche il magazine tedesco In Touch concorda con la previsione e sostiene che dopo 4 anni dal fatidico sì, Harry e Meghan si stanno per lasciare. A sostegno di questa indiscrezione cita le dichiarazioni di Duncan Larcombe, esperto in questioni reali che conosce personalmente il Principe da quando aveva 14 anni, che ha affermato: “Penso che uno dei segnali più evidenti che la relazione non va bene, sta nel fatto che Harry si sia isolato da tutte le persone che lo amano”. Il riferimento naturalmente riguarda la Famiglia Reale, in particolare la Regina, Carlo, William e Kate Middleton. Proprio col fratello, Harry non ha più alcun rapporto, mentre prima dell’arrivo di Lady Markle erano inseparabili e si sostenevano a vicenda.

Harry e Meghan Markle, la battaglia per la custodia dei figli

Ma se Harry e Meghan dovessero davvero divorziare a breve, la loro separazione non sarebbe né facile né indolore. E questo non tanto per il loro enorme patrimonio, ma soprattutto per i figli, Archie e Lilibet. I piccoli infatti “appartengono” a Buckingham Palace e Harry non potrebbe mai lasciarli alla madre e chiederebbe per sé la custodia esclusiva, riportandoli in Gran Bretagna. D’altro canto, è da escludere che la Markle si rassegnerebbe a separarsi dai suoi bambini e questo comporterebbe una battaglia legale aspra e violenta che potrebbe ritorcersi contro innanzitutto ai piccoli che potrebbero diventare oggetto di contesa e di ripicca da parte dei genitori.

Al momento però, a parte profezie e indiscrezioni, i Sussex vanno avanti per la loro strada, conducendo insieme la guerra contro i media britannici e la Famiglia Reale che appare per il momento il vero nemico di Harry.