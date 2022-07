Kate Middleton in lacrime, la scottante verità

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton è scoppiata in lacrime e la colpa fu di Meghan Markle. Questa è l’ultima e definitiva versione dei fatti accaduti prima del matrimonio di Harry nel 2018. Un episodio che aveva i contorni del giallo e che ha dato inizio ai contrasti tra le due cognate.

Kate Middleotn e Meghan Markle, la biografia scottante

A scoprire la verità è Tom Bower, autore della nuova biografia Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors, dove dà nuova luce ad alcuni avvenimenti che hanno portato alla guerra tra la Famiglia Reale e i Sussex. Nel suo libro il giornalista afferma che fu Lady Markle a far piangere Kate Middleton, poco prima del Royal Wedding con Harry. Durante una prova delle damigelle d’onore, le due donne si trovarono in disaccordo sulla lunghezza dell’abito di Charlotte, secondogenita dei Duchi di Cambridge, sulla sua vestibilità e sull’opportunità di far indossare le calze alle bambine.

Kate Middleton in lacrime, cosa accadde veramente

In quell’occasione, Meghan avrebbe paragonato sfavorevolmente Charlotte a Ivy, figlia della sua ex migliore amica Jessica Mulroney, e anche lei damigella d’onore. Le parole di Lady Markle, supportata dalla Mulroney, avrebbero ferito Kate che è quindi scoppiata in pianto.

Questa versione dei fatti arriva dopo una serie di dichiarazioni contrastanti. Nel 2018 trapelò la notizia che Meghan aveva fatto piangere Kate, che aveva da poco partorito, a causa del suo carattere autoritario. Lady Markle però durante la famosa intervista a Oprah Winfrey smentì e sostenne al contrario che fu lei a piangere a causa di Kate. Raccontò che la Middleton si scusò poi con lei e le regalò un mazzo di fiori, ma insistette affermando: “Non penso che sia giusto per lei [Kate ndr] entrare nei dettagli, perché si è scusata. Quello che è stato difficile, fu l’essere incolpata per qualcosa che non solo non ho fatto, ma che è successo a me”.

D’altro canto, Bower sostiene esattamente il contrario parteggiando per la prima versione, ossia che fu Kate la vittima. E sostiene che a raccontargli come sono andate davvero le cose sono state più fonti, che nel libro restano anonime, vicine al Palazzo.

Tuttavia, a Good Morning Britain il giornalista ha riconosciuto che i suoi informatori sono persone cui non piace Meghan. Quest’ultima per altro avrebbe vietato ai membri del suo staff di parlare con lui. Bower comunque ha ribadito l’attendibilità delle ricostruzioni dei fatti contenute nella sua biografia, perché – ha sostenuto -: “Ho fatto indagini, non ho mai inserito cose che non siano vere e che non possano essere verificate”.

Nel libro, Bower ha anche scritto che Kate era “stanca” dopo la nascita di suo figlio, Louis, poco prima del matrimonio di Harry e Meghan, aggiungendo che era “irritata dalle lamentele di Meghan che era prepotente con il suo staff”. Nel libro si legge anche che la Duchessa del Sussex ha mostrato “poca simpatia per coloro che non erano della sua cerchia”.

La furia di Meghan Markle

In un altro passaggio della biografia, l’autore mette in luce il carattere autoritario di Lady Markle, raccontando della “spaventosa reazione” che ebbe durante il viaggio di Stato in Australia la cui furia la portò a gettare una tazza di tè caldo su un militare e a minacciare di interrompere il tour.