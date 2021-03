Kate Middleton, la prova che scagiona Meghan Markle

editato in: da

Una prova scagiona Meghan Markle e mette ancora di più a rischio la reputazione di Kate Middleton. Dopo l’intervista rilasciata dai Sussex a Oprah Winfrey spuntano nuove indiscrezioni che gettano una luce inedita sullo scontro fra le cognate avvenuto pochi giorni prima del matrimonio di Meghan con Harry.

Due anni fa l’ex star di Suits era stata accusata di aver fatto piangere la Middleton, ma in realtà le cose sarebbero andate diversamente. A Oprah, la Markle ha confessato che sarebbe stata lei a sciogliersi in lacrime per via di un malinteso con la moglie di William legato agli abiti delle damigelle. “Era arrabbiata per qualcosa relativo agli abiti delle damigelle e mi ha fatto piangere – ha spiegato -, ha veramente ferito i miei sentimenti e io ho pensato nel contesto di tutto quello che stava accadendo in quei giorni prima del matrimonio, non aveva senso non fare tutto ciò che chiunque altro stava facendo, cercare di essere incoraggiante, sapendo quel che accadeva con mio padre”. Meghan ha poi raccontato di aver ricevuto dalla cognata un mazzo di fiori e un biglietto di scuse per quanto accaduto. “Si era scusata e io l’ho perdonata”, ha chiarito.

La moglie di Harry ha spiegato di aver parlato dell’episodio per mettere in chiaro le cose e svelare le bugie diffuse dai tabloid. “Non sto raccontando quei fatti per denigrarla – ha detto -. Credo che sia molto importante che la gente sappia la verità […] In definitiva, se ami me non è necessario odiare lei e se ami lei non è necessario odiare me”. Una sorta di “Eva contro Eva”, alimentato dalla stampa britannica e che, secondo Meghan, non è mai stato smentito da Buckingham Palace.

A confermare le sue parole una mail diffusa da Omid Scobie e inviata dalla Markle a Kensington Palace. Nel messaggio l’allora duchessa di Sussex chiede a Kate e William di smentire la storia della lite per gli abiti delle damigelle e di ristabilire la verità. La mail però, come molte altre inviate da Harry e Meghan, sarebbe stata ignorata. Quell’episodio in particolare avrebbe causato una profonda spaccatura fra i Sussex e i Cambridge, allontanandoli sempre di più.