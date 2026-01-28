Meghan Markle e Harry, lite furiosa: è la fine del loro matrimonio

Meghan Markle e il Principe Harry hanno litigato furiosamente per i figli e adesso il loro matrimonio è davvero a un passo dalla fine

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Meghan Markle ed Harry

Questa sarebbe davvero la fine del matrimonio tra Harry e Meghan Markle. Pare che i due abbiano avuto un litigio furibondo sui figli lo scorso dicembre che avrebbe aperto una crisi insanabile.

Meghan Markle e Harry, è divorzio

Già pochi mesi dopo il loro matrimonio, nel 2018, sono circolate voci sul fatto che Harry e Meghan Markle fossero in crisi. La veggente di Diana aveva profetizzato che dopo cinque anni avrebbero divorziato e invece stanno ancora insieme.

Ciclicamente si parla di crisi coniugale per Harry e Meghan, malgrado sfruttino ogni occasione pubblica per mostrarsi felici e sereni. Ma chi li conosce, sa che dietro ai loro sorrisi e agli sguardi dolci ci sono grandi tensioni.

Sono tante le cose che non vanno e sui Harry e Meghan fanno finta di niente. Il Principe è scontento della sua vita americana, non sa bene più chi è e sente la mancanza della sua esistenza di prima. Per questo si aggrappa alla moglie, ma in modo quasi ossessivo, dimostrandosi debole. Lei lo manipolerebbe a suo piacimento e questo farebbe aumentare in lui il senso di frustrazione.

A tutto ciò si aggiungono i problemi finanziari. I Duchi del Sussex non devono certo preoccuparsi di come sbarcare il lunario, ma il loro tenore di vita comporta enormi entrate che faticano ad arrivare.

Alla fine non hanno dimostrato grandi capacità imprenditoriali. Prima hanno sfruttato le indiscrezioni di Palazzo per monetizzare, allontanandosi sempre più dalla Famiglia Reale. Poi quando hanno perso di credibilità e c’era ben poco da aggiungere hanno tentato la via della produzione cinematografi con scarsi risultati. La serie di Meghan è tra le meno viste di Netflix, il suo podcast ha interessato davvero poco e persino la loro associazione benefica ha perso fondi.

Da qui l’esigenza di riallacciare il prima possibile i rapporti con la Monarchia britannica. Ma Re Carlo e soprattutto William non si fidano più dei Sussex. Meghan sembrava avesse acconsentito a tornare in Inghilterra ma le pretese assurde su scorta e hotel, l’hanno già messa in cattiva luce.

Così, per rilanciare la sua immagine e rinsaldare il legame con Harry, Lady Markle starebbe progettando una terza gravidanza. Almeno così sostengono le malelingue.

Meghan Markle e Harry, il litigio furioso

Proprio i figli sarebbero stati al centro della discussione che ha messo definitivamente in crisi il matrimonio tra Harry e Meghan, come sostiene una fonte americana.

La coppia ha due bambini Archie e Lilibet, dei quali ha sempre cercato di proteggere la privacy, sfidando anche il protocollo di Corte ai tempi della nascita del primogenito.

Ultimamente però i bambini compaio in alcuni post pubblicati da Meghan sul suo profilo Instagram, anche per fare pubblicità ai suoi prodotti.

Harry non è mai stato d’accorso sullo sfruttamento dell’immagine dei suoi figli. E proprio su questo tema si è scontrato violentemente con Meghan lo scorso dicembre.

Una fonte vicina alla coppia ha dichiarato: “Si tratta di un problema su cui fondamentalmente remano in direzioni opposte e non importa quante volte pensino di averla abbandonata, la questione riaffiora. Ecco perché è diventata la loro lotta più feroce: colpisce la loro identità di genitori e come credono che dovrebbe essere la vita dei loro figli.

Se nessuno dei due è disposto a cedere, le persone intorno a loro temono che questo possa essere la causa definitiva della fine del matrimonio. L’amore che provano per Archie e Lilibet è indiscutibile, ma quello stesso amore rende ogni conversazione più pesante e molto più difficile da risolvere.”