“Harry e Meghan Markle, lite violenta e furiosa”. Quanto c’è di vero

Harry e Meghan Markle avrebbero litigato furiosamente e sarebbero venuti alle mani. Ma non ci sono conferme mentre i dubbi aumentano

Getty Images Harry e Meghan Markle

Su X è comparso un post con una notizia inquietante su Harry e Meghan Markle secondo la quale i due avrebbero litigato furiosamente e sarebbero addirittura arrivati alle mani. Il Principe ne sarebbe uscito con il naso rotto. A quel punto, consapevoli della gravità della situazione, di comune accordo avrebbero deciso di seguire un corso per gestire la rabbia ed essere genitori migliori.

Harry e Meghan Markle, lite violenta: quanto c’è di vero

Harry e Meghan Markle si sarebbero dunque picchiati, tanto da arrivare a una frattura del setto nasale? Sembra difficile credere che sia vero. E in effetti sa tanto di fake news sensazionalistica. Anche perché non c’è traccia della suddetta notizia.

Il post di X riferisce come fonte un noto tabloid americano, ma sul sito del magazine non compare. Tutto lascia pensare che si tratti appunto di una fake news, esattamente come quella che comparve nel 2024 riguardante William e Kate Middleton. In quell’anno la Principessa del Galles non si fece vedere per parecchio tempo e prima che il Palazzo comunicasse che si stava curando dal cancro, erano circolate numerose bufale sul suo conto, compresa quella secondo la quale suo marito William l’aveva picchiata, lasciandole segni e lividi sul viso, per questo non si faceva vedere in pubblico.

Meghan Markle non sa chi è, l’accusa pubblica

Se quindi la lite furibonda tra Harry e Meghan è inconsistente, invece molto concrete sono le critiche che sono state rivolte alla Duchessa del Sussex dalla conduttrice americana, Megyn Kelly. Quest’ultima ha accusato Meghan di “non sapere chi è”.

Parlando della causa contro i tabloid britannici intentata da Harry e del suo matrimonio con Meg, ha commentato senza mezzi termini: “Se ti metti in mostra nella sfera pubblica come personaggio pubblico, sai, in modo prominente, ci sono diversi modi per diventarlo e farsi conoscere. Devi accettare che questo fa parte del gioco. Non è bello. Non è piacevole. E ha proseguito: “E devi davvero sapere chi sei, sai, per riuscire a gestire questa situazione.”

“E penso che questo sia parte del problema con questa donna. Non sa esattamente chi è. Sta recitando un ruolo, e lo ha fatto fin dall’inizio, soprattutto con Harry”. In altri termini, la conduttrice accusa Meghan di aver indossato una maschera, di aver recitato un copione anche nella sua storia col Principe.

Per questo lei e suo marito non riescono ad affrontare con serenità l’impatto mediatico. Megyn Kelly punta il dito contro i Sussex, perché si sono lamentati dei media solo quando hanno iniziato a criticarli.

Harry “non può sopportare la copertura mediatica negativa, ed è per questo che continua a fare cause su cause. E anche in quel procedimento giudiziario, lui diceva cose del tipo: ‘Mia moglie è stata trattata in modo abominevole dalla stampa britannica’”. Ma quando, all’inizio, proprio grazie alla stampa Meghan è stata trasformata in una star internazionale, non si lamentava. “Quando ha iniziato a comportarsi male e hanno scritto di questo”, Harry ha cominciato a lamentarsi.