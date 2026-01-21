Meghan Markle, terzo figlio in arrivo. “Si prende una pausa dai fallimenti professionali”

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Meghan Markle

Meghan Markle mamma per la terza volta entro il 2026. Pare proprio che la Duchessa del Sussex voglia un altro figlio entro l’anno, nonostante le voci di crisi con Harry.

Meghan Markle, mamma per la terza volta

Anche se hanno sempre sostenuto di non volere più di due figli, i Duchi del Sussex potrebbero aver cambiato idea. O meglio, Meghan Markle starebbe progettando una terza gravidanza nel 2026. Diventare nuovamente mamma, ha rivelato una fonte americana, sarebbe per lei l’opportunità di prendersi una pausa dai fallimenti professionali, concentrandosi maggiormente sulla famiglia e i veri affetti.

L’insider ha raccontato: “C’è la netta sensazione che Meghan sia stanca di cercare di far funzionare il suo stile di vita e di impegnarsi per trasformarsi in una specie di celebrità di serie A. Sa che tutto è fallito e diventare mamma per la terza volta le darebbe la scusa perfetta per mettere una pietra sopra su tutto”.

In effetti, da quando nel 2020 Meghan e Harry hanno lasciato la Famiglia Reale e si sono trasferiti in California hanno combinato ben poco di significativo, sebbene abbiano intrapreso diverse attività. Tanto che persino la Duchessa medita di ritornare a Corte.

Soprattutto Meghan voleva affermarsi come imprenditrice, ma anche riprendere la sua carriera di attrice, magari giocandosi la carta di moglie di un Principe. Ma nulla è veramente decollato. Certo, non si può negare che in questi cinque anni abbia fatto i milioni. I guadagni stellari però non sono esattamente all’altezza delle sue aspettative.

Meg a Hollywood di fatto non ha più rimesso piede, se non per un piccolo cameo in un film dove interpreta se stessa. Non l’hanno chiamata nemmeno i suoi ex colleghi di Suits per la reunion della serie.

Allora Lady Markle ha ripiegato su Netflix, prima con una docuserie con Harry dove si sono lamentati della vita di Palazzo e hanno rivelato le cattiverie della Famiglia Reale. Ma il pubblico ha preferito di gran lunga The Crown. Poi si è inventata la serie With Love, Meghan, una sorta di reality dove la Duchessa dispensa consigli da casalinga in cucina e nell’orto. Ma anche in questo caso ha convito poco e la terza stagione resta in forse. Intanto, persino suo marito si è sfilato dal progetto.

Come scrittrice di favole ha fatto un buco nell’acqua, stesso destino per i suoi podcast. Per fortuna, può contare sul suo brand di prodotti di lusso, anche se resta un marchio di nicchia con una produzione limitata.

Meghan Markle, una gravidanza con polemiche

Meg pare sia molto delusa per i fallimenti professionali e, stanca degli insuccessi e di un marito che non ha mai lavorato davvero in vita sua, avrebbe trovato come unica soluzione quella di diventare mamma per la terza volta. E anche molto presto, stando alla fonte che ha aggiunto che la gravidanza e la nascita di un bebè: “Le darebbe la possibilità di condividere qualcosa di nuovo“.

Ma questa eventuale terza gravidanza potrebbe scatenare non poche polemiche, ammesso che le motivazioni di volere un terzo figlio siano quelle svelate da una fonte che è rimasta anonima.

Le critiche però potrebbero arrivare dal fatto che Harry e Meghan hanno sempre dichiarato di non volere più di due figli per il bene del pianeta. Ma se dovessero davvero allargare la famiglia in contraddizione con quanto hanno sostenuto pubblicamente, ciò li potrebbe mettere al centro di una gogna mediatica.