Meghan Markle torna a recitare ma è “troppo rigida”: aspre critiche

Meghan Markle è tornata a recitare, ma le sono state rivolte aspre critiche dalle persone a conoscenza del progetto

IPA Meghan Markle

Il sogno di Hollywood sembra non voler concedere un lieto fine a Meghan Markle. Dopo quasi un decennio lontano dal set, ha deciso di rimettersi in gioco, svestendo i panni di Duchessa per ritrovare quelli di attrice. Un ritorno alle origini che doveva ulteriormente segnare la sua rinascita, lontano dalle etichette di Palazzo e dalle polemiche. Ma l’insidia è dietro l’angolo e il debutto sullo schermo sembra aver già attirato una pioggia di critiche feroci. Si è messo in discussione quel talento che, un tempo, l’aveva resa tanto celebre nel legal drama Suits. Le prime indiscrezioni trapelate dal set descrivono una performance tutt’altro che naturale.

Meghan Markle torna a recitare ma viene criticata

Ormai è noto: Meghan Markle, la Duchessa di Sussex, farà un’apparizione nel film di prossima uscita Close Personal Friends al fianco di star del calibro di Lily Collins e Brie Larson. Un cast stellare che, però, sembra averne evidenziato i limiti dopo anni di assenza dalle scene. Sì, perché, stando a quanto riportato da RadarOnline, le prime reazioni degli addetti ai lavori sarebbero state gelide.

“C’era molta curiosità su come avrebbe interpretato il ruolo davanti alla telecamera dopo così tanti anni di assenza. La reazione genuina è stata di sorpresa, ma purtroppo alla fine non positiva, poiché la performance è risultata rigida ed eccessivamente consapevole di sé”, ha dichiarato una fonte vicina alla produzione. Dal trionfo all’autogol strategico, per Meghan il passo è stato fin troppo breve e il paragone che circola negli ambienti di Hollywood è di quelli che lasciano il segno, come si suol dire.

Meghan paragonata a Kim Kardashian

Gli insider hanno accostato la recitazione di Meghan a quella di Kim Kardashian. Il giudizio dei colleghi è stato quasi spietato: “Girano battute sul fatto che, in confronto, è così legnosa che la recitazione di Kim Kardashian sembrerà quasi degna di un premio”. Un vero e proprio affronto per chi, come Meghan, ha fatto della recitazione la sua carriera principale prima di sposare Harry nel 2018.

La critica più dura riguarda la mancanza di autoironia. “Attori e comici di talento come Larry David sanno prendersi gioco di se stessi davanti alla telecamera, ma Meghan non ha l’ironia o le doti recitative per riuscirci. È apparsa semplicemente come una persona estremamente rigida e iper-consapevole delle telecamere: un peccato capitale per la recitazione sul grande schermo”, ha aggiunto un’altra fonte a conoscenza del progetto.

Non c’è pace per la Duchessa, che ormai viene criticata a prescindere, qualsiasi cosa faccia. E pensare che Harry stesso l’avrebbe sostenuta nella sua scelta di tornare sullo schermo. Al Sun, una fonte aveva detto qualche settimana fa: “Meghan è stata sommersa di offerte, ma questa sembrava quella giusta. Il principe Harry, ovviamente, la sostiene e vuole semplicemente che Meghan faccia tutto ciò che le dà gioia”. Questo è l’ennesimo duro colpo per la Duchessa, che adesso si sta dedicando ai suoi progetti, dopo essersi “separata professionalmente” da Harry, per seguire la sua strada. Ma qualcosa, purtroppo, ha smesso da tempo di funzionare.

