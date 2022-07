Meghan Markle e Harry ai ferri corti: “divorzio entro l’anno”

Fonte: IPA Meghan Markle al polo club: Harry sconfitto e lei abbraccia un altro

Meghan Markle e Harry sarebbero in crisi profonda. La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso sarebbe stato il viaggio in Gran Bretagna per il Giubileo della Regina, durante il quale il Principe si sarebbe reso conto di quanto ha perso seguendo la moglie negli Stati Uniti. La relazione tra i Sussex sarebbe talmente compromessa che il divorzio potrebbe avvenire entro l’anno.

Meghan Markle e Harry, è la fine

A decretare la fine del matrimonio tra Meghan Markle e Harry è la veggente Georgina Walker che, intervenendo al The Night Show with Mitch Churi, ha dichiarato che la coppia ha ormai i giorni contati e questo si è reso evidente dal diverso atteggiamento dei Sussex durante i pochi giorni trascorsi in Inghilterra per i 70 anni di regno di Elisabetta.

La Walker di fatto non fa altro che confermare quanto aveva previsto nel 2018, come lei stessa ha ricordato durante la trasmissione. La veggente infatti allora aveva sostenuto che il matrimonio tra Harry e Meghan sarebbe durato solo 5 anni, profezia cui credettero molti membri dello staff che allora lavorava per i Sussex. Fonti vicine a Palazzo confermarono infatti che il carattere di Lady Markle avrebbe seriamente messo in crisi la vita coniugale. Di certo, è riuscita a sradicare Harry dalla sua famiglia e dall’unico tipo di vita che conosceva prima di incontrarla. E proprio questo sarebbe il motivo ultimo che secondo la Walker porterà i due al divorzio.

In effetti, se la profezia si rivelasse corretta, Harry e Meghan si avviano al quinto anno di matrimonio nel 2023 e per allora anziché festeggiare l’anniversario, potrebbero firmare le carte del divorzio rendendo definitivo un iter che secondo la profetessa è già iniziato.

Meghan Markle e Harry, arriva il divorzio: la profezia

Georgina ha analizzato il comportamento che Harry e Meghan hanno tenuto durante i pochi eventi pubblici cui hanno preso parte per il Giubileo della Regina. “Ho guardato l’energia tra loro. Meghan recitava molto, mentre Harry era pallido come un fantasma. Comincio a pensare che si sia davvero reso conto di cosa ha rinunciato”. E ha sottolineato: “Ritengo che ora sarà un vero problema tra loro due. La frattura sta arrivando”.

Tornati negli Stati Uniti, il Principe si è buttato sulle partite di polo dove però ha rimediato solo una caduta e delle sconfitte. Sua moglie si è vista al club abbracciare il capitano della squadra di Harry con lui dietro tutto abbattuto. Intanto, la Markle sembra sempre più impegnata nella vita politica del suo Paese, soprattutto dopo la questione della legge sull’aborto. Fonti vicine alla coppia sostengono che l’ex attrice abbia intenzione di partecipare seriamente alle elezioni presidenziali del 2024. Se fosse vero, sarebbero grossi guai per Harry e per la regola dei membri della Famiglia Reale britannica che vieta loro di manifestare in pubblico le proprie idee politiche. Già in passato i Sussex si erano scontrati con Trump, causando non poco imbarazzo alla Corona.

Meghan Markle e Harry, il problema irrisolto

Anche le ambizioni politiche di Meghan dunque potrebbero diventare un problema e fonte di discussione all’interno della coppia. Altro tema è il rapporto con la famiglia di Harry. I Sussex sono stati avvistati mentre si recavano a fare visita a Oprah Winfrey. Il Palazzo teme che la coppia stia preparando un’altra intervista bomba contro i Windsor. E questo porterà senz’altro un enorme dispiacere alla Regina, cui Harry è particolarmente affezionato.

Elisabetta, 96 anni, è in un momento di grande fragilità. Ha avuto un anno difficile, sia per le sue precarie condizioni di salute – tra l’altro ha contratto anche il Covid – sia per gli scandali e le tensioni interne alla famiglia, molti dei quali causati proprio dal suo nipote prediletto.

Subito dopo la fuga di Harry e Meghan, emersero delle indiscrezioni secondo le quali la Regina avrebbe appoggiato un piano di divorzio che avrebbe potuto riportare il Principe a Londra. Ovviamente niente di tutto questo si è realizzato, ma i rapporti con i Sussex anche per la Sovrana sono davvero molto difficili, tanto che l’incontro per far conoscere a Elisabetta la bisnipote Lilibet a un anno dalla sua nascita è durato appena 15 minuti.