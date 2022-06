Meghan Markle e Harry, mossa sospetta: il Palazzo trema

Fonte: IPA Meghan Markle al polo club: Harry sconfitto e lei abbraccia un altro

Meghan Markle e Harry sono stati avvistati mentre si recavano nella villa da 100 milioni di dollari di Oprah Winfrey. La visita a sorpresa sta già mettendo in allerta il Palazzo che teme un’altra intervista-bomba contro la Famiglia Reale.

Meghan Markle e Harry a sorpresa da Oprah Winfrey

A riportare l’indiscrezione è il Daily Mail che racconta come Meghan Markle e Harry siano stati visti sabato 25 giugno recarsi in auto nella super casa di Oprah, appena 5 minuti di tragitto, dato che i Sussex e la giornalista sono vicini di casa. Con la coppia era presente una donna che si ritiene essere l’attrice Janina Gavankar, amica di entrambi. Nell’auto era presente anche un seggiolino per bambini, ma non è chiaro se Archie o Lilibet fossero con loro.

Meghan e Harry si sono fermati circa un’ora nella casa di Oprah Winfrey e hanno fatto il viaggio di cinque minuti dalla propria casa di Montecito in un convoglio di auto che includeva una Range Rover, occupata dal personale addetto alla loro sicurezza. Mentre la macchina di testa era guidata da Harry e Meghan chiacchierava amabilmente con gli altri passeggeri.

Meghan Markle e Harry, il Palazzo trema

L’incontro inaspettato con Oprah Winfrey preoccupa già la Famiglia Reale. Si teme che Harry e Meghan stiano programmando un’altra intervista a soli 18 mesi da quella che gettò l’ombra del razzismo su Buckingham Palace. Anche se la confessione dei Sussex è piena di lacune e di imprecisioni. La coppia nella famosa intervista del 2021 confessò che uno dei membri della Famiglia Reale fece dei commenti razzisti, chiedendo di che colore sarebbe stata la pelle di Archie, il primo figlio della coppia. Harry e Meghan non dissero mai di chi si trattava, ma i loro racconti furono contrastanti. Infatti, Harry disse che la battuta razzista fu fatta mentre lui e Meg erano ancora fidanzati. La Markle invece sostenne che avvenne mentre era incinta.

Meghan ha poi insistito sulla questione del titolo ad Archie. Come è noto il piccolo riceverà il titolo di Principe quando Carlo sarà Re. Ma Lady Markle ha insistito sottolineando che gli è stato negato a causa del razzismo. Hanno poi accusato il padre di Harry di averli tagliati fuori finanziariamente, di non aver più ricevuto la scorta per la loro sicurezza. Meg ha puntato il dito contro la Famiglia Reale per averla lasciata sola davanti alle critiche dei media e contro Kate Middleton perché l’ha fatta piangere.

Buckingham Palace teme che la visita dei Sussex a Oprah sia il preludio di un’altra confessione al vetriolo che potrebbe minare la stabilità della Corona, nonostante in Gran Bretagna i sudditi siano tutti con la Regina e contro di loro.

William non si fida di Harry

D’altro canto, che qualcosa stava bollendo in pentola era già chiaro a William e Kate ma anche a Carlo, quando a inizio giugno i Sussex sono tornati a Londra per il Giubileo della Regina. Lady Middleton e marito hanno ad esempio declinato l’invito alla festa di Lilibet, mettendo in agenda un impegno istituzionale concomitante, per evitare di trovarsi da soli coi Sussex. Will temeva infatti che il fratello potesse strumentalizzare qualsiasi conversazione privata avvenuta tra loro. La sua preoccupazione sembra ben riposta, alla luce della visita a sorpresa che hanno fatto a Oprah.