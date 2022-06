Meghan Markle si espone troppo e Kate Middleton la snobba

Giubileo della Regina, Meghan ignora gli sguardi indiscreti con un look mozzafiato

Meghan Markle ha scoperto le sue carte solo dopo essere tornata a Montecito al termine del lungo weekend londinese per il Giubileo della Regina. Pubblica le foto di Lilibet su Instagram, svela alcuni dettagli mai visti prima all’interno di Frogmore Cottage e soprattutto rivela al mondo che Kate Middleton e William hanno semplicemente snobbato il suo invito al primo compleanno della figlia. In altri termini, Meghan si è esposta troppo ed è rimasta scottata. Ma procediamo con ordine.

Meghan Markle si riprende la ribalta

Meghan Markle e Harry durante il Giubileo per i 70 anni di regno di Elisabetta hanno mantenuto un basso profilo. Sono stati al loro posto, rispettosi di gerarchie e protocolli. Non hanno rubato la scena a nessuno, restando in disparte quel tanto che basta per dare serenità alla Sovrana e ai membri senior della Famiglia Reale che si sono limitati semplicemente a ignorarli. In questo modo, i Sussex hanno evitato critiche gratuite e che la stampa britannica si accanisse contro di loro, come altre volte è accaduto. Ma una volta tornati a casa, si sono ripresi le luci della ribalta.

Meghan Markle, le foto rivelatrici di Lilibet

La prima mossa è stata quella di svelare le foto della festa di compleanno della piccola Lilibet che ha spento una candelina il 4 giugno. La giornata è stata impegnativa per piccola che ha conosciuto di persona la bisnonna, la Regina Elisabetta, e poi è stata festeggiata con un party in famiglia a Frogmore Cottage. Tra gli invitati c’era anche Misan Harriman, fotografo e amico dei Sussex, ma soprattutto autore degli scatti ufficiali di famiglia, come la foto per la cartolina di Natale in cui per la prima volta è stata immortalata Lilibet e naturalmente le immagini del suo primo compleanno.

Meghan Markle, le stanze segrete di Frogmore Cottage

Le foto, oltre a mostrare Lilibet cresciuta, sono rivelatrici di alcuni dettagli delle stanze segrete di Frogmore Cottage, la casa inglese dei Sussex, data in affitto a Eugenia di York la quale però ha dovuto fare i bagagli e liberarla per il ritorno di Harry e Meghan. Il Daily Mail ha fatto un inventario accurato dell’arredamento del cottage, dallo stile classico ma di design.

L’architetto d’interni, Benji Lewis, ha notato come il gusto sia molto lontano da quello della loro villa a Montecito. “L’aspetto non è eccessivamente hollywoodiano, piuttosto il classico buon gusto con il tappeto antico posato sulle assi del pavimento e quella che immagino sia una versione contemporanea in rovere naturale di una poltrona in stile Luigi rivestita in lino avorio”.

Nel 2019, Meghan ha assunto la designer più importante della Soho House, Vicky Charles, per decorare Frogmore Cottage. Quindi troviamo un’illuminazione in stile industriale che esalta i quadri appesi alle pareti, tappeti antichi a stampa floreale su pavimenti in legno, radiatori in ghisa e appunto una poltrona Luigi con gambe in legno.

Kate Middleton rifiuta l’invito di Meghan Markle

Ma le foto della festa di Lilibet ci dicono anche altro, ossia che al party Kate Middleton e William non ci sono. Stando a un’indiscrezione di Page Six, Harry e Meghan avevano invitato anche i Cambridge coi loro tre figli, George, Charlotte e Louis. Ma di loro nemmeno l’ombra.

Pare che Kate e William abbiano gentilmente declinato l’invito. Una fonte avrebbe dichiarato che i rapporti tra due fratelli sono ancora critici e che William preferisce non trascorrere del tempo da solo con Harry perché non sa cosa potrebbe riportare in seguito.

Hanno invece accettato l’invito Zara e Mike Tindall che sono arrivati a Frogmore Cottage coi tre figli. Si dice che Harry e Meghan abbiano vietato di fare fotografie a Lilibet durante l’incontro con la Regina, per poi condividere alcuni scatti realizzati dal loro amico Harriman nel giardino della loro casa inglese e in alcune stanze, dove sono visibili anche palloncini, festoni e merendine.