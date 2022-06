Trooping The Colour, la Regina c’è e sorride con Louis. Meghan dietro le finestre

È il momento più atteso dell’anno, un evento che gli inglesi vivono con grande gioia e che tutto il mondo segue con attenzione: il Trooping The Colour è una celebrazione incredibile, ma è anche l’occasione per ammirare la Royal Family al gran completo – o quasi. La Regina Elisabetta II, che negli ultimi periodi ha accusato diversi problemi di salute, si è affacciata al balcone di Buckingham Palace ricevendo una splendida ovazione, circondata dai suoi cari. Mentre Harry e Meghan Markle sono rimasti dietro le quinte. O, meglio ancora, dietro le finestre del palazzo.

La Regina Elisabetta II al balcone di Buckingham Palace

Se la splendida parata militare, che ha aperto i festeggiamenti in onore della Regina, è stata ricca di emozioni bellissime, il momento clou della celebrazione non può che essere l’arrivo della Famiglia Reale e la loro annuale partecipazione al Trooping The Colour dall’alto del balcone di Buckingham Palace. Quest’anno più che mai tutti stavano aspettando l’appuntamento trattenendo il fiato: il 2022 segna infatti un traguardo importante, il Giubileo di Platino che onora i 70 anni di regno della Regina Elisabetta II.

I preparativi hanno avuto inizio già molti mesi fa, e fino all’ultimo si è temuto che Sua Maestà potesse avere qualche impedimento di salute che la costringesse a rinunciare alla tradizionale parata in suo omaggio. Invece, più emozionata che mai, l’abbiamo vista affacciarsi dal balcone circondata dalla sua grande famiglia. Elegantissima con un abito azzurro, la Regina ha dispensato sorrisi al pubblico e ha intrattenuto i suoi nipotini, condividendo con il piccolo Louis momenti di grande divertimento.

Sono stati proprio i figli di William e Kate Middleton ad aver conquistato la scena. George è ormai un ometto, e con la sua abituale compostezza ha affiancato il papà in questo momento di festa. Charlotte, anch’essa splendida in azzurro, ha apprezzato moltissimo lo spettacolo con gli occhi puntati verso il cielo. E il piccolo Louis, vestito con un adorabile completino da marinaretto – lo stesso indossato da papà William quando aveva due anni, su quel balcone di Buckingham Palace -, ha dato prova del suo piglio più simpatico salutando tutti con la manina.

Meghan Markle relegata dietro le finestre

Naturalmente, c’era anche grande attesa per il ritorno in scena di Harry e Meghan Markle. Arrivati nelle scorse ore dalla California per celebrare il Giubileo di Platino della Regina, non hanno potuto partecipare alla parata dal balcone di Buckingham Palace. Come già annunciato in precedenza, quest’anno l’onore sarebbe spettato solamente ai membri attivi della Royal Family, e da tempo ormai i Duchi di Sussex non lo sono più. Per questo, entrambi sono rimasti dietro le quinte dei festeggiamenti.

Meghan è stata avvistata dalle finestre del palazzo, intenta a divertirsi con i più piccoli della Famiglia Reale. Elegante e bellissima con un abito blu e un cappello bianco impreziosito da dettagli scuri, la Markle ha intrattenuto Savannah e Isla Phillips e le due figlie più grandi di Zara, le sorelline Mia e Lena Tindall. Anche Harry è stato visto a Buckingham Palace, indossando un semplice abito da giorno: privato dei suoi titoli, non ha più la possibilità di partecipare con la tradizionale uniforme militare, al contrario di suo fratello William e del padre Carlo.