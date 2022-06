Giubileo, il saluto a sorpresa della Regina commuove tutti. Kate mostra il suo lato più dolce

Concerto per il Giubileo della Regina: l’omaggio di Carlo, l’orso Paddington, Andrea Bocelli

Il Giubileo della Regina si è concluso. Sono settanta gli anni di Regno di Sua Maestà Elisabetta II: decenni in cui ha cercato di tenere unita la Monarchia, momenti difficili, che hanno cercato di farla vacillare, senza riuscirci. Per celebrare la fine del Giubileo, i membri più anziani della Famiglia Reale si sono riuniti sul balcone. A sorpresa, per i suoi sudditi, c’è stata anche lei: Elisabetta, con il suo bastone, e 96 anni sulle spalle. Senza mai perdere il sorriso.

La Regina Elisabetta sul balcone di Buckingham Palace a sorpresa

Dal momento in cui le sue apparizioni nel corso degli eventi del Giubileo sono state tanto sporadiche, nessuno sospettava di rivedere la Regina Elisabetta. Con grande dispiacere, non è riuscita a presenziare a ogni celebrazione, ma c’è sempre stata in qualche modo, rappresentata dai suoi eredi, dal primogenito Carlo o dal nipote William con la moglie Kate Middleton.

Per questo motivo, il saluto dal balcone di Buckingham Palace è ancor più importante e carico di significato: ha voluto in qualche modo fare sentire la propria presenza al popolo, ai suoi sudditi, e ha voluto consolidare la sua immagine anche nel resto del mondo. Una scelta potente e commovente, un ritratto che ci rimanda allo stesso tempo il futuro della Monarchia: con lei, infatti, erano presenti Carlo e Camilla, William e Kate e i loro figli, George, Charlotte e Louis.

Si sono uniti in questo modo il passato e il presente – così come il futuro – in un unico istante che probabilmente entrerà nella storia. La Regina Elisabetta ha fatto la sua apparizione per la terza volta da quando è iniziato il Giubileo, ed è stata costretta a ritirarsi da alcuni eventi per i problemi di mobilità che tanto le stanno causando dolori negli ultimi tempi.

Giubileo della Regina, il saluto da Buckingham Palace

Kate Middleton al Giubileo di Platino: dolce e materna

La Duchessa di Cambridge ama i bambini. Un particolare di cui si è parlato più volte. Del resto, è da tempo che si parla di una quarta gravidanza, ostacolata dal Principe William, che non vorrebbe altri figli. In occasione del Giubileo, abbiamo avuto modo di vedere più spesso le interazioni tra Kate e i suoi figli.

Le foto ci fanno così scoprire il lato più dolce della Middleton – che sta per diventare di nuovo zia grazie alla sorella Pippa – nella veste in cui si sente a proprio agio. Del resto, è stata impeccabile durante gli eventi: dai look, a cui raramente possiamo trovare dei difetti, fino al comportamento, si nota il suo futuro da Regina.

Con i Principini George, Charlotte e Louis, ha trascorso del tempo che nessuno potrà mai dimenticare: ha “ammonito” dolcemente il piccolo Louis, quando ha iniziato a fare delle smorfie in diretta. Si è intenerita con Charlotte, ed è stata orgogliosa di George. E, nonostante tutto, almeno per ora, la presenza di Harry e Meghan è passata totalmente in secondo piano, proprio come voleva William: erano presenti per la Famiglia, sì, per le celebrazioni. E non per richiamare su di sé l’attenzione della stampa.