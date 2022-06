Kate Middleton parla della salute della Regina. E Harry è “ansioso e sottomesso”

Giubileo della Regina, Kate punta sul giallo: il trucco segreto delle scarpe nude

C’è grande preoccupazione per la salute della Regina Elisabetta. Fatta eccezione del tradizionale saluto dal balcone, Sua Maestà è stata la protagonista “nell’ombra” del Giubileo di Platino: sono settanta gli anni di Regno, in cui non ha mai vacillato. A fare chiarezza sul suo stato di salute è stata Kate Middleton, che sta brillando all’evento, grazie alla scelta dei suoi look e al suo portamento regale.

Kate Middleton fa chiarezza sulle condizioni di salute della Regina Elisabetta

La Regina è apparsa raggiante con la propria famiglia sul balcone di Buckingham Palace. L’abbiamo vista con il suo bastone, per aiutarsi a camminare, dal momento in cui negli ultimi mesi ha iniziato ad avere dei problemi di mobilità. Per un attimo, vedendola felice e sorridente – soprattutto con il nipotino Louis – ci siamo dimenticati dei malesseri, delle assenze dell’ultimo periodo.

Ciononostante, la Regina si è “stancata” e si è sentita anche un po’ a disagio durante la cerimonia, come hanno svelato gli stessi funzionari di Palazzo. A intervenire sulla salute e sulle domande di milioni di inglesi è stata la Duchessa di Cambridge: ha rassicurato tutti dicendo che la Regina sta bene e che non c’è nulla di cui preoccuparsi. Al momento, non è chiaro se Sua Maestà farà un’altra apparizione nel corso del Giubileo di Platino, in programma fino a domenica 5 giugno.

Durante un ricevimento alla Guildhall di Londra, Kate ha parlato con uno dei presenti: “Sì, sta bene, è stato solo molto stancante e si è divertita moltissimo“. Ha restituito un ritratto di forza di Elisabetta II, che non si è mai arresa, che non ha mai voluto cedere, nonostante l’ultimo anno sia stato davvero difficile per lei. Tra l’altro, la decisione di non partecipare agli altri eventi del Giubileo non è stata presa a cuor leggero ma “con grande riluttanza”.

La Regina ha incontrato Lilibet

Elisabetta II è pronta a festeggiare la sua nipotina. E per lei ha scelto di rinunciare anche alle corse dei cavalli, un evento che ha sempre amato. Il 4 giugno 2022 Lilibet compie un anno. Proprio la Regina temeva di non conoscerla, di non incontrarla mai. Così non è stato, per fortuna.

In occasione del compleanno, è stato organizzato un piccolo party per la figlia di Harry e Meghan a Frogmore Cottage. La Regina sarà naturalmente presente. Non lo saranno, invece, Kate e William, perché dovranno recarsi in Galles per le celebrazioni del Giubileo. Un impegno fortuito? Probabilmente sì, poiché ci sarebbero stati sorrisi forzati e un po’ di imbarazzo.

Harry e Meghan stanno mantenendo un basso profilo

L’arrivo a St Paul di Harry e Meghan è stato accolto tra fischi e applausi. I presenti erano molto curiosi di rivedere i Duchi di Sussex a “casa”, in occasione di un evento tanto importante. L’imbarazzo di Harry non è passato inosservato, anzi: secondo Judi James, esperto di linguaggio del corpo, ha spesso ricercato l’approvazione e il sostegno di Meghan, risultando “ansioso e sottomesso“. Meghan, invece, è risultata perfetta: dalla postura al sorriso, ha mantenuto la calma, nonostante tutto. Harry, invece, in preda alle emozioni, è apparso più spaesato.