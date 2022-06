Harry e Meghan, l’arrivo a St Paul senza la Regina. Lui non nasconde l’imbarazzo

Giubileo della Regina, Meghan ignora gli sguardi indiscreti con un look mozzafiato

Erano i più attesi, i più chiacchierati, i più temuti. Harry e Meghan non hanno deluso le aspettative e si sono presentati a St Paul per il Thanksgiving, funzione per la quale era prevista la loro presenza. Bellissimi e sorridenti, hanno tradito qualche emozione di troppo al momento dell’arrivo. Soprattutto lui, in visibile imbarazzo, ma comunque a suo agio tra le navate di quella Cattedrale che conosce molto bene.

Harry e Meghan, il primo evento pubblico

Si tratta della prima uscita pubblica per il Giubileo della Regina ma anche la primissima apparizione a Londra – insieme – dopo la decisione di lasciare la Famiglia Reale per dedicarsi a una vita lontani dalla Corona. Lei sorride, perfetta nel suo abito leggero in ecru, mentre lui si guarda intorno alla ricerca di un appiglio che non trova. Neanche nello sguardo di sua moglie, peraltro, che invece raccoglie i tanti sorrisi curiosi dei presenti.

Il loro posto a sedere, ben lontano da quello del fratello William, non ha consentito di cogliere sguardi di complicità o di diniego diretti al Duca di Cambridge e Kate Middleton, che per l’occasione ha sfoggiato un meraviglioso abito giallo che la rende unica. L‘assenza della Regina, ritiratasi per problemi di salute, non ha di certo aiutato a riportare l’armonia in Famiglia.

Elisabetta poteva infatti essere il collante di questa reunion così attesa, per tanto tempo, ma le sue condizioni di salute non le hanno consentito di essere presente alla Messa. La tensione, tra tutti, è stata così un po’ più che evidente. A chiudere il Corteo Reale è stato il Principe Carlo, com’era lecito che fosse vista l’assenza della Sovrana, con William e Kate a precederli prima di prendere posto in prima fila.

Il ritorno a Londra e il primo incontro con Lilibet

I Duchi di Sussex, o ex Duchi dopo il Megxit, sono a Londra proprio nei giorni del compleanno della piccola Lilibet. Hanno così colto l’occasione per fargliela conoscere: a un anno dalla sua nascita, la bambina ha potuto incrociare lo sguardo della sua bisnonna, della quale porta il soprannome più tenero.

Per lei, la Regina ha rinunciato alle celebrazioni del 4 giugno. L’intenzione è quella di partecipare alla festa privata che hanno organizzato per il suo compleanno al Castello di Windsor. Il party è blindatissimo e non si sa ancora se saranno concessi alcuni stralci del primo incontro della Regina con la sua bisnipote.

Di certo, Harry e Meghan non sono saliti sul balcone di Buckingham Palace, dove invece hanno trovato posto tutti i membri della Famiglia Reale. Un balcone che è apparso spoglio rispetto al normale, con il poco che è rimasto della Royal Family e la Regina ormai stanca e provata, benché ancora combattiva. A distogliere l’attenzione da queste assenze così pesanti, compresa quella del Principe Andrea positivo al Covid, è stato il Principino Louis. Padrone assoluto della scena, ha incantato tutti per il suo rapporto speciale con la Regina e per le tante smorfie con le quali ha fatto sorridere il mondo intero. Proprio come fece suo padre, quando aveva la sua età.