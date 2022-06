Malessere per la Regina Elisabetta, il ritiro dal Giubileo riaccende le preoccupazioni per la sua salute

Trooping The Colour 2022, Kate magnifica in bianco. Ma le vere star sono i figli

Settant’anni di Regno: in questi giorni la Gran Bretagna e il mondo intero stanno celebrando il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta. La Monarca è salita al trono a febbraio del 1952, in seguito alla morte del padre re Giorgio V. L’incoronazione è avvenuta l’anno successivo, ovvero il 2 giugno del 1953. Giornate importanti con un programma fitto di appuntamenti che hanno preso il via con la parata in onore dei festeggiamenti del suo compleanno (che per tradizione viene celebrato il giorno dell’incoronazione). Momenti molto attesi anche dopo l’anno difficile vissuto dalla Regina, che negli ultimi mesi ha dovuto rinunciare a partecipare a più di un evento a causa della sua salute. E adesso Buckingham Palace ha dato la notizia che la Regina Elisabetta si ritira dal Giubileo di Platino.

Perché la Regina Elisabetta si ritira dal Giubileo di Platino

La Regina si ritira dal Giubileo di Platino, o perlomeno dalla funzione religiosa in programma per venerdì 3 giugno nella cattedrale di St Paul. A darne notizia è stato Buckingham Palace, riportato dalla BBC, che ha spiegato che Elisabetta ha provato “disagio” durante la parata di giovedì.

La giornata per la Monarca è stata lunga, ma anche ricca di felicità come dimostrano le foto che la ritraggono sorridente. Giovedì 2 si è svolto Trooping the colour 2022: un momento molto atteso, anche per vedere la Famiglia Reale – quasi – al gran completo sulla terrazza del palazzo.

La regina si è affacciata ben due volte, per la gioia dei sudditi che l’hanno accolta con una grande ovazione. Però poi è arrivata la notizia che non sarà presente alla funzione religiosa, decisione che sarebbe stata presa con “grande riluttanza” ma tenendo in considerazione il “viaggio e l’attività richiesti”. La Regina ha comunque colto l’occasione per ringraziare tutti coloro che “hanno reso oggi una giornata memorabile”. Dopo che è stata resa nota la sua assenza alla funzione religiosa, ha preso parte alla cerimonia di illuminazione che si è tenuta nella serata di giovedì 2 giugno al Castello di Windsor.

Regina Elisabetta, la sua salute desta preoccupazione

Negli ultimi mesi la salute della Regina Elisabetta ha destato preoccupazione. A partire da quando ha contratto il Covid, fino alla sua presenza agli eventi che si è fatta sempre più rara. Per quanto riguarda il Giubileo di Platino, una fonte riportata dal Mirror, ha spiegato che nel corso della giornata di apertura dei festeggiamenti “Sono stati riscontrati problemi di mobilità episodici”.

Non sono ancora trapelate notizie in merito alla sua partecipazione ai prossimi eventi del Giubileo di Platino, ma in teoria potrebbe prendere parte al derby che si svolgerà all’ippodromo di Epsom nella giornata di sabato 4 giugno.

Regina Elisabetta, gli eventi che ha saltato

Negli ultimi mesi la Regina Elisabetta non ha preso parte ad alcuni eventi importanti, lei che ha sempre messo la Corona al primo posto. Questo, ovviamente, ha destato preoccupazioni riguardo al suo stato di salute. Tra gli ultimi appuntamenti che ha saltato vi è la tradizionale messa di Pasqua, alla quale non era presente. Così come non era presente al Munday Service del Giovedì Santo e poi ha delegato il Principe Carlo per tenere il discorso di apertura del Parlamento al posto suo.

Ora l’annuncio della sua assenza alla celebrazione nella Cattedrale di St Paul organizzata per ringraziare per i suoi 70 anni di regno. Attesi altri membri della Royal Family, tra cui anche Meghan e Harry arrivati nel Regno Unito per prendere parte ai festeggiamenti per il Giubileo di Platino.