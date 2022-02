La Regina Elisabetta è positiva al Covid: l’annuncio di Buckingham Palace

Regina Elisabetta, 70 anni di Regno in (più di) 7 borse iconiche

Dopo la positività del Principe Carlo e di Camilla di Cornovaglia, anche la Regina Elisabetta ha contratto il Covid-19. L’annuncio è arrivato direttamente da Buckingham Palace, che rassicura anche sulle sue condizioni. La Sovrana starebbe combattendo con forza ma contro sintomi abbastanza lievi che – per il momento – non destano preoccupazione.

Elisabetta II ha contratto il Coronavirus

La flebile speranza di una possibile negatività della Regina si è definitivamente spenta nella mattinata del 20 febbraio 2022, quando Buckingham Palace ha dovuto annunciare che sì, anche Elisabetta II ha contratto il Covid. Nonostante il Palazzo si sia chiuso nel più stretto riserbo, facendo temere il peggio per l’assenza di notizie, non ha potuto fare a meno di rilasciare il comunicato ufficiale nel quale sono contenuti i dettagli sulle condizioni di salute della Sovrana d’Inghilterra.

La Regina non sarebbe comunque in pericolo, anche se i primi sintomi del Coronavirus hanno iniziato a farsi sentire. Elisabetta sta affrontando un lieve raffreddore ed è a riposo totale. La sua proverbiale caparbietà non le ha impedito di tenersi lontana dai suoi compiti quotidiani, che ha intenzione di svolgere stando attenta a non stancarsi troppo.

Il contagio è sembrato inevitabile già dal momento in cui è giunta la notizia della positività del Principe Carlo, che ha contratto il Covid per la seconda volta. Madre e figlio si erano infatti incontrati pochi giorni prima che giungesse il risultato del test, con il pensiero che è corso subito alla Regina e alla sua salute.

La Regina attentamente monitorata

Dopo l’annuncio della positività di Carlo, Elisabetta II è stata attentamente monitorata ma le notizie sulle sue condizioni sono state poche e non chiare. Il portavoce di Palazzo ha insistito sull’assenza di sintomi, senza però specificare quale fosse stato il risultato del test compiuto sulla Sovrana che è poi risultata vittima del contagio.

Com’è noto, la Regina è vaccinata con tre dosi. Ha ricevuto la prima a gennaio 2021, la seconda a marzo e la dose booster sarebbe arrivata già a ottobre. Grazie alla vaccinazione, lo stato di salute della Sovrana risulta essere buono, motivo per il quale ha deciso di continuare a svolgere i suoi compiti più leggeri dalla sua scrivania.

Fortunatamente, anche per Carlo ha superato il virus senza sintomi gravi. Per il futuro Re, è stato il secondo (sgradito) appuntamento con il Covid, che ha contratto nuovamente a febbraio dopo che nel 2020 aveva contratto il Covid sebbene con una sintomatologia leggera. Stesse condizioni per Camilla di Cornovaglia, che però ha definito la situazione come “un po’ noiosa”.

Nonostante l’allerta per il Covid, la Regina ha continuato a svolgere il suo lavoro con grande entusiasmo, arrivando persino a scherzare con il Maggiore Eldon Millar, Segretario dei Servizi di Difesa, che ha incontrato nei giorni immediatamente precedenti alla diagnosi di Covid. Non è certamente un anno fortunato, per la Regina. La Sovrana è stata ricoverata in ospedale per una notte e, a seguito di quest’emergenza, ha dovuto aprire un lungo periodo di riposo, che l’ha tenuta lontana dal lavoro e dai compiti più gravosi.