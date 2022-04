La Regina sostituita da Carlo: è la prima volta che salta la funzione

Regina Elisabetta, 70 anni di Regno in (più di) 7 borse iconiche

La Regina Elisabetta sarà sostituita e rappresentata dal Principe Carlo e dalla consorte Camilla per l’annuale servizio in chiesa del Maundy Day. A riferire la notizia è il Palazzo stesso che ha aggiunto che Elisabetta II ha rinunciato con rammarico di presenziare alla funzione, che negli ultimi due anni non si è svolta a causa del Covid. Per la prima volta mancherà all’evento, previsto per il 14 aprile.

La Regina Elisabetta assente al Maundy Day

C’è molta apprensione per lo stato di salute della Regina Elisabetta. L’ultimo anno non è stato affatto facile da affrontare: ha dovuto fare i conti con la scomparsa del Principe Filippo, suo marito. Si è ritrovata a far fronte allo scandalo del figlio Andrea, che ha fatto tanto discutere in ogni parte del mondo. L’assenza di Elisabetta al Maundy Day è una conseguenza dei problemi medici che ormai conosciamo, come quelli di mobilità.

La sua decisione di non partecipare non dovrebbe colpirci: già per la commemorazione del Principe Filippo, si erano susseguite diverse voci. Sempre sul Daily Mail, era stato condiviso un vero e proprio piano militare per condurre la Regina all’Abbazia di Westminster, dove si sarebbe tenuta la cerimonia in memoria del marito. Alla fine, l’abbiamo vista al fianco del Principe Andrea: un gesto molto chiacchierato e che non è stato affatto ben visto dai sudditi. E la presenza della Monarca è stata confermata appena due ore prima dell’evento.

Al suo posto ci saranno Carlo e Camilla

La funzione in chiesa del Maundy Day è in programma alla St George’s Chapel nel Castello di Windsor. Come vuole la tradizione della Chiesa d’Inghilterra, si tiene ogni Giovedì Santo e celebra i cittadini che hanno contribuito a sostenere la comunità locale. La rappresentanza Reale, per quel giorno, sarà affidata al Principe Carlo e a Camilla, che ormai negli ultimi tempi hanno aiutato e supportato la Regina in più occasioni. Del resto, Elisabetta ha già scelto di ritirarsi dal Commonwealth Day, la celebrazione annuale. Anche in quell’occasione, abbiamo avuto modo di vedere Carlo alle prese con gli impegni di corte.

Proprio Carlo e Camilla sono attualmente al centro di una notizia molto importante: pare che la coppia abbia avuto un figlio segreto e che ci siano le prove schiaccianti. Sarebbe stato concepito proprio all’inizio del loro legame, ancor prima di contrarre matrimonio con Diana e con Andrew Parker Bowles. Il suo nome è Simon Dorante-Day: non ci resta che attendere la verità.

I problemi di salute della Regina Elisabetta

Elisabetta II non ha avuto un anno facile. Il 2021 ha segnato la sua vita e il suo Regno, non in positivo: il 9 aprile è scomparso il Principe Filippo. In seguito, ha anche contratto il Covid ed è stata vista usare un bastone. Contraria a farsi vedere in pubblico sulla sedia a rotelle, sta ancora affrontando gli strascichi dello scandalo del Principe Andrea ed è stata profondamente delusa da Harry e Meghan e dalla loro assenza alla cerimonia di commemorazione di Filippo. I problemi di mobilità l’hanno costretta per il momento a presenziare agli eventi su Zoom.