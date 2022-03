Harry, “assenza patetica, vivrà fino a pentirsene”. E scoppia il caso Andrea

Kate Middleton magnetica con pois e spacco: Letizia di Spagna sparisce

Alla commemorazione del Principe Filippo c’erano proprio tutti. Le Monarchie di tutto il mondo si sono scomodate per la Regina Elisabetta. Ma Harry e Meghan Markle si sono rifiutati di parteciparvi e se ne sono rimasti in California. L’assenza dei Sussex è pesata come un macigno e nessuno è più disposto a perdonarli. Soprattutto lui ha deluso.

La cerimonia all’abbazia di Westminster per il Duca di Edimburgo è stata quasi perfetta, infatti due aspetti hanno offuscato quello che è stato un momento molto toccante e che ha messo in luce l’affetto enorme per la Regina. Il primo e più grave: l’assenza e il silenzio di Harry, il secondo, che ha più che altro suscitato stupore, il ruolo di primo piano affidato al Principe Andrea, malgrado sia stato allontanato dalla Corona per il suo coinvolgimento nello scandalo Epstein.

Scandalo Andrea, William e Carlo sgomenti

A proposito di questo, il Daily Mail riporta “lo sgomento di Carlo e di William” nel vedere Andrea accompagnare la Sovrana prima in auto all’Abbazia e poi addirittura fino al suo posto in prima fila, ripreso in diretta dalle telecamere della BBC. Carlo e William erano riluttanti all’idea e speravano che il buonsenso di Andrea prevalesse e rinunciasse di sua spontanea volontà all’incarico. Ma così non è stato, lasciando sia il Principe del Galles che il Duca di Cambridge costernati. Ma se Elisabetta ha accettato che il figlio prediletto, ma caduto in disgrazia, fosse così esposto pubblicamente, non c’è più spazio per reclami o lamentele.

Harry, comportamento inaccettabile

L’altro dettaglio, ben più pesante e inaccettabile, è l’assenza di Harry. Il secondogenito di Carlo e Diana si è rifiutato di tornare a Londra, perché non gli era stata garantita la protezione di Scotland Yard. Questa è sembrata a tutti una scusa per non affrontare la sua famiglia, soprattutto dopo le dichiarazioni e le accuse che ha rivolto contro il padre, il fratello e la cognata. Ma il comportamento di Harry e Meghan è stato giudicato imperdonabile.

Piers Morgan, il giornalista, nemico numero uno dei Sussex, ha tuonato su Twitter: “Hai perso il servizio funebre del nonno perché sei un monello così viziato che preferisci tenere il broncio nella tua villa californiana piuttosto che essere lì per sostenere tua nonna? Vergognoso“.

La biografa reale Angela Levin ha definito il comportamento di Harry “spaventoso”: “È così cambiato, è difficile sapere se si pentirà anche di non essere stato presente. L’Harry che ho intervistato era premuroso, gentile e istintivo. Oggi, è così pieno di risentimento“. E ha proseguito: La scusa di Harry è patetica. La polizia l’avrebbe protetto completamente. I Royal Baby erano tutti lì, gli eredi al trono, quindi non ha alcun senso dire che la protezione non ci sarebbe stata”.

Harry, assenza patetica e imperdonabile

Richard Griffin, guardia del corpo del Principe Filippo per 14 anni, ha raccontato che tutti durante la cerimonia commentavano l’assenza di Harry e lui stesso l’ha bollata come “patetica”. Nessuno crede alla sua versione e ha sottolineato: “Tutte queste sciocchezze su come non potesse ottenere protezione, per quanto mi riguarda, erano una scusa patetica. Avrebbe dovuto essere qui per onorare suo nonno”. Poi ha concluso, l’assenza di Harry è stata “una grande delusione per tutti, vivrà per pentirsene“.

La cerimonia per il Duca di Edimburgo ha visto la partecipazione di 1800 invitati che hanno risposto positivamente alla Regina, tra questi Letizia di Spagna, magnifica in verde, e suo marito Felipe. La Famiglia Reale si è presentata più unita che mai e si è stretta intorno a Elisabetta che, malgrado il Covid e i problemi di deambulazione, ha voluto presenziare. Kate Middleton ha dato il meglio di sé con un meraviglioso abito a pois bianchi che l’ha distinta da tutti e i suoi figli, George e Charlotte, sono stati i veri protagonisti della mattinata.