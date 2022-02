Principe Andrea, la svolta nel caso: l’accordo segreto con Virginia Giuffre

Regina Elisabetta, chi sono i suoi 10 pronipoti

Quello che vede coinvolto il Principe Andrea è un caso giudiziario, e soprattutto mediatico, che probabilmente sarà impossibile da cancellare accanto al suo nome. Eppure adesso è arrivata la svolta che sembrerebbe essere definitiva per l’accusa di Virginia Giuffre nei suoi confronti: i due hanno firmato un accordo che risparmierà al Principe il processo che si sarebbe dovuto tenere il prossimo 10 marzo 2022 a Londra.

Principe Andrea: l’accordo con Virginia Giuffre

Una reputazione già barcollante, quella del Principe Andrea, che con il processo del 10 marzo 2022 avrebbe potuto aggravare la sua posizione e soprattutto quella del nome della Famiglia Reale. Il terzo figlio della Regina Elisabetta e di Filippo di Edimburgo è ormai lontano dalla scena pubblica per via delle questioni delicate che lo riguardano, e non può vantare il sostegno di molti, se non fosse per le figlie Eugenia e Beatrice di York che, stando a quanto raccontato da una fonte a Mirror, sono dalla parte del padre.

Dopo la decisione di un giudice, Andrea avrebbe dovuto rispondere a processo il 10 marzo 2022, ma ora è arrivata la svolta nel caso con Virginia Roberts Giuffre: i due, infatti, hanno firmato un accordo segreto. Secondo quanto si legge da una lettera dell’avvocato della Giuffre, il Principe Andrea ha intenzione di donare una somma all’associazione che si occupa di vittime di violenza sessuale, associazione della stessa Virginia Roberts Giuffre. La cifra sarebbe sostanziosa, ma non ci è dato ancora di conoscerla nel dettaglio.

Dalla lettera, per giunta, si legge che il Principe Andrea si scuserebbe per il suo rapporto con Jeffrey Epstein, il finanziere accusato di abusi insieme a sua moglie Ghislaine Maxwell. E, inoltre, riconosce il coraggio delle vittime di abusi e si batterà per la lotta contro lo sfruttamento.

Dopo l’accusa, quindi, arriva una vera e propria svolta per il caso che prevede, dopo la firma dell’accordo, l’annullamento del processo che si sarebbe dovuto svolgere a marzo. Sicuramente una buona notizia per la Famiglia Reale, che si è trovata di fronte a un caso mediatico e scandaloso di una portata immensa.

Dopo Virginia Giuffre, altre accuse

Per il Principe sembra che le accuse non siano finite. Dopo lo scandalo che l’ha visto coinvolto nel caso Epstein, a parlare sono state due ex massaggiatrici, Monique Giannelloni ed Emma Gruenbaum. Le due, intervistate da MailOnline e dal TheSun, hanno raccontato un’immagine del Principe che non ha niente di positivo. Secondo le due donne, infatti, sarebbe un uomo che compie abusi approfittando della sua posizione, senza alcun tipo di titubanza.

Altre accuse pesanti, queste ultime, che sono state mosse dalle due ex massaggiatrici, Giannelloni e Gruenbaum, le quali hanno raccontato episodi molto forti sul Principe. “Faceva continue battute sul sesso, e mi chiedeva qual era stata l’ultima volta che lo avevo fatto. Ogni volta cercava di abbracciarmi nonostante gli dicessi che non volevo“, ha raccontato Emma Gruenbaum; dal canto suo, Monique Giannelloni ha confermato, con i suoi racconti, quelli dell’altra donna: “Quando sono entrata nella stanza per fargli un massaggio si è tolto la vestaglia ed era nudo”. Ancora una volta, quindi, Andrea si trova al centro di un caso difficile, sicuramente anche per la Regina Elisabetta e per tutta la Famiglia Reale Inglese.