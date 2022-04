La Regina Elisabetta non parteciperà alla tradizionale Messa di Pasqua

La Regina Elisabetta non sarà presente alla tradizionale Messa di Pasqua che viene celebrata – secondo tradizione – nella Cappella di San Giorgio, all’interno del Castello di Windsor. E non la prima volta, nell’ultimo periodo, che la Sovrana è assente durante eventi pubblici.

Le ragioni non sono state specificate, ma si può supporre che siano legate a una maggiore attenzione alla sua salute.

La Regina Elisabetta, l’assenza alla messa di Pasqua

La tradizionale Messa della domenica di Pasqua non vedrà la partecipazione della Regina Elisabetta che, con questo appuntamento, nell’ultimo periodo non ha preso parte a molti degli eventi che da sempre la vedevano in prima fila. Ad informare della sua assenza una fonte reale , ma a quanto pare saranno presenti altri membri Senior della Corona. Non il Principe del Galles e la duchessa di Cornovaglia, che a dovrebbero trascorrere la Pasqua nella loro tenuta nell’Aberdeenshire

E la Queen è stata assente anche a un’altra importante fuzione: il Munday Service, un rito molto importante sia per la Chiesa che per la Royal Family, che si svolge nel Giovedì Santo. Quest’anno, a fare le sue veci, sono stati il Principe Carlo e la moglie Camilla, duchessa di Cornovaglia. In questa cerimonia vengono ditribuite delle monete, coniate appositamente, dal nome Munday Money. Compito, quindi, che è ricaduto sul figlio Carlo. A riceverle 96 donne e 96 uomini, un numero che non è stato scelto a caso: infatti sono gli anni che la Regina compirà il 21 aprile.

Eventi che raramente non hanno visto la presenza di Sua Maestà, così come la Messa di Pasqua dove ha partecipato costantemente, salvo qualche rarissima eccezione. Ma è possibile che la segua online, del resto una fonte avrebbe spiegato a People che – essendo una devota credente – se non riesce a partecipare di persona alle celebrazioni lo fa in maniera virtuale.

È anche vero che la sua salute è sotto stretta sorveglianza da parte del suo staff medico: la Regina avrebbe problemi di deambulazione e poi ha anche contratto il Covid, da cui è guarita. Anche per queste ragioni i suoi impegni pubblici sono nettamente diminuiti negli ultimi tempi.

Regina Elisabetta, le ultime apparizioni pubbliche

Tra le ultime apparizioni pubbliche della Regina Elisabetta quella avvenuta in occasione della commemorazione di Filippo, infatti Sua Maestà non ha voluto perdersi le celebrazioni dedicate al marito in occasione del primo anniversario della sua morte.

Una cerimonia seguita in diretta dalla BBC e durante la quale si sono tenuti alcuni di quei momenti che Filippo aveva previsto per il funerale e che in occasione della sua morte, il 9 aprile del 2021, non si erano potuti svolgere a causa della pandemia. Ad accompagnarla, dopo sei mesi lontana da eventi pubblici, il Principe Andrea. Presenti anche molte teste coronate, tra i 1800 invitati alla cerimonia. Grandi assenti, invece, Harry e Meghan Markle.

La riduzione degli impegni nella sua agenda non l’ha tenuta lontana dalla commemorazione del suo Principe Consorte e neppure da altri appuntamenti all’interno del Castello di Windsor o virtuali.

Nelle prossime settimane la Regina festeggerà il suo 96eisimo compleanno e poi, ad attenderla, ci sarà il Giubileo di Platino a inizio giugno: diversi eventi importanti, ma non si sa ancora quale sarà la sua presenza.