Letizia di Spagna magnetica, Carlo non sa resisterle e la bacia

Letizia di Spagna in bordeaux conquista l’Inghilterra e il suo Principe

Letizia di Spagna è tornata in Gran Bretagna dove ha letteralmente conquistato il Principe Carlo che non ha saputo resistere al suo fascino, baciandole prima le mani e poi teneramente le guance.

Letizia di Spagna in Carolina Herrera conquista Carlo

A una settimana dalla commemorazione del Principe Filippo all’Abbazia di Westminster dove Letizia di Spagna e suo marito Felipe hanno preso parte insieme a quasi tutti i Sovrani europei, la Reina è tornata in Inghilterra. L’occasione è la visita alla collezione Zurbarán. Le dodici tribù d’Israele: Jacob e i suoi figli, alla Spanish Gallery di Auckland, che custodisce le più importanti opere del secolo d’oro spagnolo.

Carlo ha sempre avuto un debole per Letizia di Spagna di cui è di fatto un parente acquisito, perché Felipe discende dalla Regina Vittoria, trisavola di Elisabetta. Quando nel 2019 la Reina venne a Londra, conquistò il Principe con un magnifico abito di Carolina Herrera. E anche allora il marito di Camilla cedette al suo fascino, baciandola affettuosamente in pubblico.

Sono passati tre anni ma l’attrazione è rimasta, anzi forse è aumentata. Donna Letizia si presenta all’appuntamento con Carlo, indossando un abito bordeaux, ancora una volta firmato Carolina Herrera, che è il giusto compromesso di colore, non troppo accesso come il rosso, non troppo formale come il blu. Si tratta di un vestito midi, semplice nelle linee: maniche lunghe, a girocollo, con bottoni ton sur ton sulle spalle, gonna sotto il ginocchio e sciancrato per esaltare il punto vita sottile.

Letizia si protegge dal freddo con un cappotto blu, a campana, sempre di Carolina Herrera, che questa volta indossa e non si limita a portare sulle spalle come è sua abitudine. Completano il look delle décolletée bordeaux di Magrit e clutch trapuntata di Carolina Herrera. A impreziosire l’outfit ci pensa un paio di orecchini a forma di felce in brillanti, firmati Chanel. La Reina sceglie una pettinatura che però non la valorizza appieno: un semiraccolto molto tirato che irrigidisce troppo i tratti del viso.

Letizia di Spagna, scatta il bacio con Carlo

Ma Carlo non vede alcun difetto in Donna Letizia che lo conquista totalmente. Abbandonate le formalità della cerimonia per il Duca di Edimburgo, il Principe di Galles saluta calorosamente la Regina prima di entrare nella Galleria d’arte. Prima le fa il baciamano, poi la stringe a sé, baciandola sulle guance. Chissà che Camilla non s’ingelosisca? La Reina sorride, ricambia alle gentilezze del suo ospite e si ferma a scambiare con lui qualche parola tra un sorriso e l’altro. Poi si avviano verso la mostra svolgendo le solite formalità del caso.