Kate Middleton, è Louis show. Ma sua sorella Charlotte non ci sta

Louis, il terzogenito di Kate Middleton e di William è stato sicuramente il vero protagonista del Giubileo di Platino per i 70 anni di regno di Elisabetta II. Ma in famiglia c’è chi ha subito contestato questo ruolo di primo piano del Principino di 4 anni, sua sorella Charlotte, che di anni ne ha compiuti 7 e fino a poco tempo fa comandava a bacchetta i fratelli e si era guadagnata il titolo di vera erede della Regina.

Kate Middleton, Louis mette in ombra tutti

Ci si sarebbe aspettato di tutto in questo lungo weekend ricco di appuntamenti con la Famiglia Reale per il Giubileo di Platino, tranne che un bambino, sebbene royal, potesse monopolizzare l’attenzione di tutto il mondo e mettere in ombra la vera protagonista dei festeggiamenti, Sua Altezza Reale la Regina Elisabetta. Nemmeno il suo look verde sgargiante e il ritorno in pubblico dopo l’inaspettato malessere hanno potuto contro la simpatia e l’esuberanza del figlio di Kate Middleton e William.

In queste ultime ore si è parlato più di Louis che dei magnifici look di Kate. Meghan Markle ci sarà rimasta male, dato che il nipotino ha catalizzato l’attenzione dei media, mentre lei e Harry sono dovuti rimanere dietro le quinte, scegliendo per altro di non mostrare ufficialmente i loro figli, Archie e Lilibet che lo scorso 4 giugno ha compiuto un anno e finalmente ha conosciuto la bisnonna Elisabetta, e partendo alla chetichella, così come erano arrivati.

Kate Middleton, la pernacchia di Louis

Dopo aver deliziato tutti col suo look da marinaretto, uguale a quello indossato tanti anni fa da papà William, durante il Trooping the Colour e aver chiacchierato amabilmente con la bisnonna Elisabetta, Louis ha dato il meglio di sé durante lo spettacolo conclusivo del Giubileo, il Platinum Jubilee Pageant, che si è tenuto domenica 5 giugno a Londra. Il piccolo sedeva accanto a mamma Kate Middleton e alla sorellina Charlotte. Graziosissimo con la camicia bianca a maniche corte, bordata di celeste, Louis a un certo punto è apparso piuttosto spazientito.

Forse annoiato per il lungo spettacolo o forse irritato per qualche osservazione che gli ha fatto la mamma, ha deciso di ribellarsi. Ha cercato di zittire Kate, ben riconoscibile nel suo fantastico abito fucsia di Stella McCartney, mettendole la manina sulla bocca e quando lei gliel’ha tolta per tutta risposta le ha fatto la linguaccia e anche marameo con il classico gesto della manina sul naso. E che sguardi di sfida. Anche se poi lo spettacolo ha iniziato a entusiasmarlo e così ha divertito tutti con le sue faccette buffe, le risate, gli abbracci alla mamma che con molta pazienza ha cercato alternativamente di coinvolgerlo e di calmarlo, senza mai perdere la pazienza e il sorriso.

Kate Middleton, Charlotte non ne può più

Chi invece si è mostrata insofferente verso Louis è stata la sorella Charlotte, probabilmente disturbata dall’esuberanza del fratellino che sedeva accanto a lei e che le rubava la scena quanto le attenzioni di mamma Kate Middleton.

Così, con un gesto poco principesco si è tolta il cappottino e lo ha letteralmente sbattuto sulla madre e poi ha cercato in tutti i modi di arginare Louis che nel frattempo “ha agitato” tutta la famiglia, tanto che a un certo punto è stato coinvolto perfino nonno Carlo, seduto accanto a Camilla e a sua sorella Anna.

Kate Middleton, coinvolto anche Carlo

Il Principe ha preso sulle ginocchia il nipotino scatenato, più di quanto lo era suo fratello maggiore George alla sua età, e ha cercato di impegnarlo indicandogli scenette e personaggi più interessanti dello show. Anche la Principessa è stata coinvolta in questo gioco, mentre Camilla sorrideva divertita da questa scenetta che impegnava suo marito e il nipote. Alla fine anche Mike Tindall, marito di Zara e dunque cugino acquisito di William, è intervenuto per arginare Louis, con espressioni dubbie ma quasi minacciose.

Insomma, Louis è stato lo spettacolo nello spettacolo e la Regina Elisabetta non può che essere orgogliosa della simpatia dei suoi bisnipoti che hanno già conquistato il mondo in tenera età.